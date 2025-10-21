हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा

जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा

पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने अपनी महिला ब्रिगेड की कमान अपनी छोटी बहन सादिया अजहर को दी है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड में महिलाओं को जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन जिहादी कोर्स शुरू किया गया है. इसी महीने एबीपी न्यूज़ ने खुलासा किया था कि कैसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अपनी महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है और इसका नाम जैश ने जमात उल मोमिनात रखा है. अब इसी कड़ी में एबीपी न्यूज़ के हाथ एक नया एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगा है जिसके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने चंदा इकट्ठा करने और अपनी महिला ब्रिगेड में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है जिसका नाम रखा है तुफ़्त अल मोमिनात.

इस कोर्स के तहत जैश ए मोहम्मद की आतंकी महिला ब्रिगेड से जुड़ी मसूद अजहर और उसके कमांडरों के घरों की महिलाएं संगठन को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को संगठन से जोड़ने से लिए उन्हें जिहाद, मज़हब और इस्लाम के नज़रिए में महिलाओं के कर्तव्यों का पाठ पढ़ायेंगी. साथ ही महिलाओं को जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड से जोड़ने वाली ये ड्राइव 8 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हर रोज़ 40 मिनट तक मसूद अज़हर की 2 बहनें सादिया अज़हर और समायरा अज़हर महिलाओं को जैश ए मुहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जुड़ने के लिए क्लास देंगी.

चंदा इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा मसूद अजहर
आतंकी मसूद अज़हर चंदा इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और 27 सितंबर को बहावलपुर की मरकज़ उस्मान ओ अली में दिए गए अपने बयान में भी जैश ए मोहम्मद के सरगना ने लोगों से पैसे देने की अपील की थी, इसी कड़ी में महिलाओं को जमात उल मोमिनात से जोड़ने के लिए चलाए जाने वाले अपने कोर्स में भी जैश ए मोहम्मद हर महिला से 500 रुपये चंदा इकट्ठा कर रहा है, साथ ही जानकारी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरवा रहा है.

जमात उल मोमिनात का किया गठन
इसी महीने 8 अक्टूबर को आतंकी मसूद अज़हर ने जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात के गठन का ऐलान किया था और इसके बाद 19 अक्टूबर को पीओके के रावलकोट में महिलाओं को जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड से जोड़ने के लिए दुख्तरान ए इस्लाम नाम के कार्यक्रम का भी आयोजन किया था. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में जिस तरह से कट्टरपंथ हावी है और महिलाओं का अकेले बाहर जाना मज़हब के ख़िलाफ़ माना जाता है तो जैश ए मोहम्मद अब महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहारा ले रहा है ताकि पुरुषों की आतंक की ब्रिगेड के साथ-साथ वो इस्लामिक स्टेट (ISIS), हमास और एलटीटीई (LTTE) की तर्ज पर महिलाओं की भी आतंक की ब्रिगेड बना सके और उनका इस्तेमाल फिदायीन हमले के लिए कर सके.

अपनी छोटी बहन को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
जैश की इस पूरी मोडस ऑपरेंडी में हर महिला से 500 रुपये का चंदा भी लिया जा रहा है, ऐसे में यह चंदा भी पाकिस्तान की पोल खोल रहा है कि किस तरह से एक तरफ़ पाकिस्तान FATF के नियमों को देश में लागू करने का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ़ उसके द्वारा पाले गए आतंकी संगठन खुलेआम पहले मरकज़ के नाम पर और अब ब्रिगेड में जोड़ने और ऑनलाइन क्लास के नाम पर चंदा इकट्टा कर रहे हैं. 

पाकिस्तान में मौजूद सरकार और खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने अपनी महिला ब्रिगेड की कमान अपनी छोटी बहन सादिया अज़हर को दी है, जिसका पति यूसुफ अज़हर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था. साथ ही शूरा में अपनी छोटी बहन साफिया और पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले और सेना के एनकाउंटर में मारे गए उमर फारूक की पत्नी अफ़रीरा फारूक को भी रखा है.

ये भी पढ़ें

'जो क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं', बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Women Masood Azhar Jaish E Mohammed Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप? मस्क का भी आया रिएक्शन
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप?
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप? मस्क का भी आया रिएक्शन
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप?
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
हेल्थ
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget