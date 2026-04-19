इटली में गुरुद्वारे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो भारतीयों की मौत, वैशाखी के लिए जुटे थे लोग

इटली के बर्गमो प्रांत में गुरुद्वारा के बाहर दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यहां सब लोग वैशाखी त्योहार पर कार्यक्रम के लिए जुटे थे. ये घटना उस समय हुई, जब ये दोनों शख्स धार्मिक स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे गोदाम से बाहर निकल रहे थे. स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह हमला शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) की देर रात शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के सामने स्थित चौक पर हुआ. मृतकों की पहचान 48 साल के रागिंदर सिंह और 48 साल के गुरमीत सिंह के रूप में की गई है, जो क्रमांक, कोवो और एग्नाडेलो के रहने वाले थे.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावर अचानक वहां पहुंचा, उसने गोलीबारी की और फिर कार में बैठकर मौके से भाग गया. शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि यह कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस घटना को सोच-समझकर अंजाम दिया गया है. पुलिस को मौके से करीब दस खाली कारतूस मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग की गई. एक गवाह ने बताया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति भी भारतीय था और वह अक्सर गुरुद्वारे आता-जाता था.

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