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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस कपल', G7 समिट में PM मोदी से मिलकर बोलीं मेलोनी, देखें Video

'हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस कपल', G7 समिट में PM मोदी से मिलकर बोलीं मेलोनी, देखें Video

G-7 समिट में ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए जब नेता इकट्ठा हुए तो मेलोनी और पीएम मोदी एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आए. यहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत छोटी ही थी, लेकिन अंदाज पुराना.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Curated By: ऋषि कांत |  Updated at : 17 Jun 2026 08:46 AM (IST)
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फ्रांस के एवियन शहर में हुए G-7 समिट में दुनिया के बड़े-बड़े नेता शामिल हुए, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान कई नेताओं के अलग-अलग अंदाज सामने आए. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की. मेलोनी और पीएम मोदी के बीच एक बार फिर हंसी-मजाक हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

G-7 समिट में ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए जब नेता इकट्ठा हुए तो मेलोनी और पीएम मोदी एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आए. यहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत छोटी ही थी, लेकिन अंदाज पुराना. मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, 'आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा.' इसके बाद उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं.'

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में 'मेलोडी' की लोकप्रियता का ही ख्याल था और उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनकी लोकप्रियता का जिक्र किया. मेलोनी ने तुरंत ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया- 'जी हां, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर हैं.'

ये भी पढ़ें- G7 में दिखी ट्रंप से दूरी! फ्रंट रो में मैक्रों के साथ खड़े हुए पीएम मोदी, तस्वीर दे रही दुनिया को तगड़ा मैसेज

इंटरनेट पर एक मज़ाकिया चुटकुले के रूप में शुरू हुआ यह नाम अब सोशल मीडिया पर एक सनसनी बन गया है. प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के उपनामों को मिलाकर बना नाम 'मेलोडी' पिछले तीन वर्षों में एक जाना-पहचाना ऑनलाइन ब्रांड बन गया है.

कैसे शुरू हुआ इंटरनेट पर ट्रेंड?

2023 में दुबई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलानी द्वारा पोस्ट की गई एक सेल्फी वैश्विक इंटरनेट ट्रेंड बन गई. इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर कर लिखा- 'COP28 में अच्छे दोस्त #Melody' यह हैशटैग तुरंत वायरल हो गया.
 
PM मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की'मेलोडी'

दुनिया भर में चर्चा में रहने वाले मेलोडी हैशटैग को देखते हुए पीएम मोदी ने रोम की यात्रा के दौरान मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट किया. इस गिफ्ट को लेकर मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था. इसमें मेलानी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं. बहुत ही स्वादिष्ट टॉफी,' यह सुनकर दोनों नेता हंस पड़े.

इस वीडियो ने इंटरनेट पर देखते ही देखते धूम मचा दी और ऑनलाइन पोस्ट होने के छह घंटे के भीतर ही इसे 100 मिलियन से अधिक बार देखा गया. फिलहाल इसे 13 मिलियन से अधिक लाइक मिल चुके हैं.

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Published at : 17 Jun 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
PM Modi Giorgia Meloni PM मोदी NARENDRA MODI G7 Summit 2026
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