हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइटली-इजरायल के बीच तनाव बढ़ा! रक्षा समझौता भी हुआ सस्पेंड, आखिर क्या है विवाद की जड़?

इटली-इजरायल के बीच तनाव बढ़ा! रक्षा समझौता भी हुआ सस्पेंड, आखिर क्या है विवाद की जड़?

Israel- Italy Dispute: मैगजीन के कवर में वेस्ट बैंक में एक इजरायली सेटलर को एक फिलिस्तीनी महिला की वीडियो बनाते हुए दिखाया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources

इटली और इजरायल के बीच रिश्तों में तनाव तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है. एक मैगजीन के कवर से शुरू हुआ विवाद अब राजनयिक टकराव में बदल गया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा इजरायल के साथ रक्षा समझौता रोकने के फैसले ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है.

मैगजीन कवर से शुरू हुआ विवाद
इटली की साप्ताहिक मैगजीन L'Espresso के 10 अप्रैल 2026 के कवर ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया. कवर में वेस्ट बैंक में एक इजरायली सेटलर को एक फिलिस्तीनी महिला की वीडियो बनाते हुए दिखाया गया है. मैगजीन ने 'ग्रेटर इजरायल' की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए गाजा, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की.

कवर का संदेश और विवादित बयान
‘L'Abuso’ (द एब्यूज) शीर्षक वाले इस अंक में कवर के साथ लिखा गया कि वेस्ट बैंक का कब्जा, गाजा में तबाही, लेबनान में आगे बढ़ना, सीरिया में सीमा उल्लंघन और ईरान के साथ युद्ध - ये सब 'ग्रेटर इजरायल' की सोच को दिखाते हैं. मैगजीन ने इजरायली व्यक्ति की मुस्कान और एक घायल अरब लड़की की स्थिति के बीच तुलना कर मानवीय नुकसान को दिखाने की कोशिश की.

इजरायल की कड़ी प्रतिक्रिया
इटली में इजरायल के राजदूत जोनाथन पेलेड ने इस कवर की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह तस्वीर हकीकत को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है और नफरत फैलाने का काम करती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह तस्वीर AI से बनाई गई है, हालांकि बाद में यह दावा गलत साबित हुआ. यह तस्वीर असल में इटालियन फोटो जर्नलिस्ट पिएट्रो  मस्तुर्जो  ने 2025 में हेब्रोन के पास ऑलिव हार्वेस्ट के दौरान खींची थी.

इटली का बड़ा फैसला: रक्षा समझौता सस्पेंड
इस विवाद के कुछ ही दिनों बाद इटली ने इजरायल के साथ रक्षा समझौते के ऑटोमैटिक रिन्यूअल को रोक दिया. प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि 'जब हमें किसी बात से असहमति होती है, तो हम उसके अनुसार कदम उठाते हैं.' उन्होंने यह फैसला लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बीच लिया, जिसमें 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं.

इजरायल का जवाब
इजरायल ने इस फैसले को हल्के में लेते हुए कहा कि उसके पास इटली के साथ कोई सक्रिय सुरक्षा समझौता नहीं है. हालांकि, यह समझौता 2003 में Silvio Berlusconi की सरकार के दौरान हुआ था और 2006 से लागू था, जिसे हर 5 साल में स्वतः बढ़ाया जाता था.

UN मिशन पर हमले से भी बढ़ा तनाव
इससे पहले अप्रैल में इटली ने एक और कदम उठाते हुए इजरायली राजदूत को तलब किया था, जब लेबनान में UN मिशन के तहत जा रहे एक इतालवी काफिले पर गोलीबारी हुई थी. मेलोनी ने इस घटना को 'पूरी तरह अस्वीकार्य' बताया और कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 का स्पष्ट उल्लंघन है. 

Published at : 15 Apr 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Italy ISRAEL IRAN Magazine Cover
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इटली-इजरायल के बीच तनाव बढ़ा! रक्षा समझौता भी हुआ सस्पेंड, आखिर क्या है विवाद की जड़?
इटली-इजरायल के बीच तनाव बढ़ा! रक्षा समझौता भी हुआ सस्पेंड, आखिर क्या है विवाद की जड़?
विश्व
US Iran Ceasefire: ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा, बताया क्यों खुशी से गले लगा लेंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग
ट्रंप ने होर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा, बताया क्यों खुशी से गले लगा लेंगे राष्ट्रपति जिनपिंग
विश्व
US-Iran War: भारी तनाव के बीच ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप भेजेंगे और सेनाएं, पेजेश्कियान बोले- हम चाहते हैं...
भारी तनाव के बीच ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप भेजेंगे और सेनाएं, पेजेश्कियान बोले- हम चाहते हैं...
विश्व
US Iran War News Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War News Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
महाराष्ट्र
Maharashtra Weather: महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
महाराष्ट्र के 15 जिलों में लू का हाई अलर्ट, कामगारों के लिए जारी हुई विशेष SOP
बॉलीवुड
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
बिहार
बिहार की नई सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा, JDU पर BJP भारी! देखें पूरी लिस्ट
बिहार की नई सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा, JDU पर BJP भारी! देखें पूरी लिस्ट
ऑटो
Bajaj WEGO Electric: दमदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ ई-रिक्शा लॉन्च, जानें कीमत
Bajaj WEGO Electric: दमदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ ई-रिक्शा लॉन्च, जानें कीमत
Home Tips
Balcony Pigeon Control Tips: आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
आपके घर की बालकनी को कबूतरों ने बना लिया है घर, जानें आसानी से भगाने का तरीका
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Embed widget