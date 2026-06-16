पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल

अमेरिका-ईरान डील में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थता की है. इस्लामाबाद शुरू से ही इसमें बिचौलिए की भूमिका निभाता आया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस पीस डील को लेकर पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है. उन्होंने कहा कि वह सभी मध्यस्थों का शुक्रिया अदा करती हैं. बता दें कि मेलोनी के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं ने भी पाकिस्तान और कतर को धन्यवाद दिया है.

जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमने फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है. उन्होंने आगे कहा कि हम उन सभी मध्यस्थों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर कतर और पाकिस्तान का, जिनके चलते ये समझौता मुमकिन हो पाया है.

मेलोनी ने आगे कहा कि ये शांति का एक ऐसा मौका है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. इटली हमेशा की तरह व्यापक समझौते की दिशा में कूटनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता और समुद्री परिवहन की आजादी की गारंटी होनी चाहिए.

लेबनान को लेकर क्या बोलीं मेलोनी

उन्होंने आगे कहा कि हम दूसरे सहयोगियों संग मिलकर और जरूरी संसदीय मंजूरी मिलने पर होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक मौजूदगी में योगदान देने को तैयार हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान में भी लड़ाई-झगड़ा रुकना जरूरी है, जहां इटली लेबनान की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए काम करता रहेगा.

Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore.



Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 15, 2026

यूरोपीय नेताओं का बयान

यूरोपीय नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हम अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू की घोषणा का दिल से स्वागत करते हैं और हम इस डिप्लोमेटिक कामयाबी पर अमेरिकी ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई देते हैं, जिनमें पाकिस्तान, कतर और सभी दूसरे मध्यस्थ भी शामिल हैं. नेताओं ने अब इस बात पर जोर दिया कि यह बहुत जरूरी है कि विस्तृत बातचीत पूरी हो और यह समझौता तेजी से और पूरी तरह से लागू हो. हम इस कोशिश में मदद करने के लिए तैयार हैं.

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