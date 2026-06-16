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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल

पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल

पाकिस्तान, कतर और अन्य देशों की मध्यस्थता से हुई अमेरिका-ईरान डील को लेकर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया है. उन्होंने कहा कि ये शांति का एक ऐसा मौका है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 11:17 AM (IST)
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अमेरिका-ईरान डील में पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थता की है. इस्लामाबाद शुरू से ही इसमें बिचौलिए की भूमिका निभाता आया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस पीस डील को लेकर पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है. उन्होंने कहा कि वह सभी मध्यस्थों का शुक्रिया अदा करती हैं. बता दें कि मेलोनी के अलावा फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं ने भी पाकिस्तान और कतर को धन्यवाद दिया है. 

जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमने फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है. उन्होंने आगे कहा कि हम उन सभी मध्यस्थों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर कतर और पाकिस्तान का, जिनके चलते ये समझौता मुमकिन हो पाया है.

मेलोनी ने आगे कहा कि ये शांति का एक ऐसा मौका है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. इटली हमेशा की तरह व्यापक समझौते की दिशा में कूटनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता और समुद्री परिवहन की आजादी की गारंटी होनी चाहिए.

लेबनान को लेकर क्या बोलीं मेलोनी 
उन्होंने आगे कहा कि हम दूसरे सहयोगियों संग मिलकर और जरूरी संसदीय मंजूरी मिलने पर होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक मौजूदगी में योगदान देने को तैयार हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान में भी लड़ाई-झगड़ा रुकना जरूरी है, जहां इटली लेबनान की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए काम करता रहेगा.

यूरोपीय नेताओं का बयान
यूरोपीय नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हम अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू की घोषणा का दिल से स्वागत करते हैं और हम इस डिप्लोमेटिक कामयाबी पर अमेरिकी ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई देते हैं, जिनमें पाकिस्तान, कतर और सभी दूसरे मध्यस्थ भी शामिल हैं. नेताओं ने अब इस बात पर जोर दिया कि यह बहुत जरूरी है कि विस्तृत बातचीत पूरी हो और यह समझौता तेजी से और पूरी तरह से लागू हो. हम इस कोशिश में मदद करने के लिए तैयार हैं. 

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Published at : 16 Jun 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Italy Pakistan Giorgia Meloni US-Iran Deal
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