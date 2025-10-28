हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'बंधकों के शव नहीं लौटाए, सीजफायर भी तोड़ा', हमास पर भड़के नेतन्याहू, गाजा पर एयरस्ट्राइक करेगी इजरायली सेना

'बंधकों के शव नहीं लौटाए, सीजफायर भी तोड़ा', हमास पर भड़के नेतन्याहू, गाजा पर एयरस्ट्राइक करेगी इजरायली सेना

Israel-Hamas Gaza Conflict: हमास ने सोमवार को कहा था कि वह 28 में से 16 बंधक का शव सौंप चुका है, लेकिन इजरायली जांच में पाया गया कि ये पहले से लौटाए गए बंधक के अवशेष थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 28 Oct 2025 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल और हमास के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सेना को गाजा पट्टी पर तुरंत और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया. यह फैसला तब आया जब नेतन्याहू ने हमास पर अमेरिका द्वारा कराए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, नेतन्याहू ने सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के बाद यह निर्देश दिए.

हमास पर युद्धविराम तोड़ने का आरोप

इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास ने दक्षिणी गाजा में गोलीबारी की, जिसके बाद नेतन्याहू ने यह कार्रवाई का आदेश दिया. विवाद तब और बढ़ गया जब हमास ने एक बंधक के आंशिक अवशेष लौटाए, जिन्हें इजरायल ने पहले ही दो साल पहले बरामद किया था. नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे समझौते का स्पष्ट उल्लंघन बताया.

बंधकों के अवशेष सौंपने पर भी विवाद

हमास ने सोमवार को कहा था कि वह 28 में से 16वें बंधक का शव सौंप चुका है, लेकिन इजरायली जांच में पाया गया कि ये पहले से लौटाए गए बंधक के अवशेष थे. इसके बाद नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमास समझौते का पालन नहीं कर रहा.

हमास ने उठाया ये फैसला

नेतन्याहू के हमले के आदेश के कुछ ही मिनट बाद हमास के सशस्त्र संगठन अल-कसम ब्रिगेड्स ने बयान जारी कर कहा कि वह मंगलवार शाम को तय बंधक के शव को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित कर रहा है क्योंकि इजरायल ने युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन किया है. समूह ने चेतावनी दी कि यदि इजरायल ने हमले जारी रखे, तो इससे शवों की खोज और बरामदगी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

अमेरिका की मध्यस्थता से लागू हुआ सीजफायर, इजरायल और गाजा के बीच शत्रुता को रोकने के लिए था, लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि पीएम नेतन्याहू के उल्लंघन की प्रतिक्रिया में आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए इजराइली सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रमुखों के साथ सुरक्षा चर्चा करेंगे.

Published at : 28 Oct 2025 11:25 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Gaza Hamas ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

तबाही की 'तूफानी' रफ्तार...5 राज्यों पर सीधी मार!
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
2025 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, भारत के 2 बल्लेबाज हैं असली 'रन मशीन'
2025 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट, भारत के 2 बल्लेबाज हैं असली 'रन मशीन'
चुनाव 2025
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने बिहार SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को ही घेरा
प्रशांत किशोर के 2 परिचय पत्र पर बवाल, EC ने भेजा नोटिस, RJD ने SIR पर उठाए सवाल, JDU-BJP ने PK को घेरा
ट्रेंडिंग
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बदतमीज दारोगा! रेस्टोरेंट में बैठे लड़का-लड़की के साथ वर्दीधारी ने की बदसलूकी- वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget