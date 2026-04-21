रूस की राजधानी मॉस्को के डोमोडेडोवो एयरपोर्ट पर इजरायल से आए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. मीडिया आउटलेट मेडियाजोना Mediazona रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 40 इजरायली नागरिकों को रोका गया. ये लोग तेल अवीव से आई फ्लाइट से मॉस्को पहुंचे थे. इनमें से कुछ लोगों के पास इजरायल और रूस दोनों देशों की नागरिकता भी थी.

इजरायली लोगों से ईरान से जुड़े युद्ध के मामले में पूछताछ की गई. हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिरासत के दौरान इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्हें खाना, पानी और यहां तक कि बाथरूम जाने की भी इजाजत नहीं दी गई. रूसी अधिकारियों ने उनसे अपने मोबाइल फोन अनलॉक करने को कहा, लेकिन यात्रियों ने ऐसा करने से मना कर दिया. इसके बाद अधिकारियों ने सभी से अपने फोन बंद करवा

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इजरायल के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

पूछताछ के दौरान कुछ यात्रियों को यह भी बताया गया कि ईरान रूस का सहयोगी देश है और जो ईरान का विरोध करता है, उसे रूस भी अपने खिलाफ मानता है. इसके साथ ही उनसे कहा गया कि मॉस्को आना उनके लिए ठीक नहीं था. हालांकि, बाद में जब उन्हें छोड़ा गया तो उनसे कुछ कागजों पर साइन करवाए गए. इन कागजों में कानून तोड़ने के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, उस समय अधिकारियों का व्यवहार काफी सख्त था. एक इजरायली शख्स ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या बताई गई संख्या से थोड़ी कम थी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. इस घटना की पुष्टि बाद में इजरायल के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी की है.

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