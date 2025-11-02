हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'आग से खेल रहा हिज्बुल्लाह', इजरायल के रक्षा मंत्री बोले- 'लेबनान टालमटोल कर रहा, हम खुद देंगे जवाब'

'आग से खेल रहा हिज्बुल्लाह', इजरायल के रक्षा मंत्री बोले- 'लेबनान टालमटोल कर रहा, हम खुद देंगे जवाब'

इजरायल सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, काट्ज ने हिज्बुल्लाह पर आग से खेलने का आरोप लगाया और लेबनान सरकार से निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करने और समूह को दक्षिण से हटाने का आग्रह किया.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Nov 2025 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है. इजरायली मीडिया ने रक्षा मंत्री कॉट्ज के हवाले से दावा किया है कि लेबनान के राष्ट्रपति हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच में आ रहे हैं. सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, काट्ज ने हिज्बुल्लाह पर आग से खेलने का आरोप लगाया और लेबनान सरकार से निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करने और समूह को दक्षिण से हटाने का आग्रह किया.

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज का कहना है कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन, हिज्बुल्लाह आतंकवादी समूह को निरस्त्र करने के प्रयासों में अड़ंगा डाल रहे हैं. अगर बेरूत आतंकवादी समूह को निरस्त्र नहीं करता है तो इजरायल कार्रवाई करेगा.

IDF के हमले में हिज्बुल्लाह का वरिष्ठ अधिकारी की मौत

काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'हिज्बुल्लाह आग से खेल रहा है और लेबनानी राष्ट्रपति टालमटोल कर रहे हैं. हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने और उसे दक्षिणी लेबनान से हटाने की लेबनानी सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाना चाहिए. अधिकतम प्रवर्तन जारी रहेगा और गहरा होगा. हम उत्तरी क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं होने देंगे.'

वहीं, IDF ने पुष्टि की है कि उसने शनिवार (01 नवंबर, 2025) की रात एक हमला किया, जिसमें हिज्बुल्लाह के विशिष्ट बल के एक वरिष्ठ अधिकारी और तीन अन्य सदस्य मारे गए. दूसरी ओर, इस हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार रात नबातियेह जिले में हुए इजरायली हवाई हमले में चार लोग मारे गए और तीन घायल हो गए. लेबनानी मीडिया के अनुसार, रात लगभग 10:30 बजे एक इजरायली मिसाइल एक कार पर गिरी.

IDF के हमले का मुख्य निशाना रसद प्रमुख

शनिवार को दक्षिणी लेबनान में किए गए हमले को लेकर IDF ने कहा कि कफर रौम्माने में हुए हमले का मुख्य निशाना बल का रसद प्रमुख था. हालांकि, इजरायली डिफेंस फोर्स ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि वह दक्षिणी लेबनान में हथियारों के हस्तांतरण और आतंकवादी ढांचे को फिर से स्थापित करने के प्रयासों में शामिल था.

IDF का कहना है कि हमले में मारे गए तीन अन्य लोग भी बल के सदस्य थे और उनकी गतिविधियां युद्धविराम का उल्लंघन हैं. लेबनान मीडिया ने चारों के नाम जवाद जाबेर, हादी हामिद, अब्दुल्ला काहिल और मुहम्मद काहिल बताए हैं.

ये भी पढ़ें:- बंगाल के एक गांव में दो साल से रह रहे हैं दो बांग्लादेशी, नहीं हो रही कार्रवाई : भाजपा

Published at : 02 Nov 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Lebanon Hezbollah ISRAEL Israel Katz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कुमार या तेजस्वी, बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी? फलोदी सट्टा बाजार में बदल गया भाव
नीतीश कुमार या तेजस्वी, बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी? फलोदी सट्टा बाजार में बदल गया भाव
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Bihar Visit: 'ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते' – PM Modi का विपक्ष पर प्रहार
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी को लेकर जानिए अब तक क्या क्या हुआ?
Anant Singh की आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कुमार या तेजस्वी, बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी? फलोदी सट्टा बाजार में बदल गया भाव
नीतीश कुमार या तेजस्वी, बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी? फलोदी सट्टा बाजार में बदल गया भाव
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
'NDA की ट्रबल इंजन सरकार में अपराध का मंगल राज', बिहार में 'जंगलराज' के आरोपों पर बोली कांग्रेस
'NDA की ट्रबल इंजन सरकार में अपराध का मंगल राज', बिहार में 'जंगलराज' के आरोपों पर बोली कांग्रेस
महाराष्ट्र
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
ट्रेंडिंग
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने
यूटिलिटी
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget