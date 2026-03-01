'एक ही स्ट्राइक में ईरान के 48 नेता मारे गए', ट्रंप का दावा, कहा- नई लीडरशिप बातचीत को तैयार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ इजरायल-US की स्ट्राइक में 48 नेता मारे गए. उन्होंने इस ऑपरेशन को सफल और अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाला बताया. इस दौरान यूएस राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि ईरान के नए लीडर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं.



फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमें जो सफलता मिल रही है, उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है. एक ही झटके में 48 नेता हट गए और यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.'

ईरान में लगातार हमले कर रहा अमेरिका: ट्रंप

ट्रंप ने CNBC के साथ बातचीत में कहा, 'ईरान में अमेरिका का सैन्य अभियान निर्धारित समय से आगे है और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है.'

नई लीडरशिप ने बातचीत की इच्छा जताई: डोनाल्ड

राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि ईरान के नए नेतृत्व ने वाशिंगटन से बातचीत करने की इच्छा जताई है और उन्होंने बातचीत में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, द अटलांटिक को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'ईरान के नए नेता बातचीत करना चाहते हैं और मैं बातचीत के लिए सहमत हो गया हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें (ईरानी शासन को) यह पहले ही कर देना चाहिए था. वे समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाई. वहां के लोग सड़कों पर खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे बम भी गिर रहे हैं.'

ट्रंप ने खामेनेई को बताया था इतिहास का सबसे हिंसक शासक

ट्रंप के ये बयान अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद बढ़ते तनाव के बीच आया है. ईरान के लिए ये 1979 की क्रांति के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है. ईरान ने तब से मिडिल ईस्ट में उन देशों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं जहां अमेरिकी सेना और अड्डे तैनात हैं. इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के खिलाफ हमले का उद्देश्य उस शासन का सामना करना था, जिसे उन्होंने 'इतिहास के सबसे हिंसक शासनों में से एक' बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका 'न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए' कार्रवाई कर रहा है. वह फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने मार-ए-लागो आवास से इस हमले की निगरानी कर रहा था.