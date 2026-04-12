इजरायली हमलों में लेबनान के 18 लोगों की मौत, अबतक 2000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं जान

दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं. लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच शुरू हुए युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 2,000 से अधिक हो गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय लेबनान का बयान

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि दक्षिणी लेबनान के सिडोन के पास एक गांव पर इजरायली हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए. इससे पहले बताया था कि नबातीह जिले में इजरायली हमलों में 3 आपातकालीन कर्मचारियों सहित कम से कम 10 लोग मारे गए थे. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 मार्च को लेबनान के ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध में शामिल होने के बाद से कम से कम 2,020 लोग मारे गए हैं और 6,436 अन्य घायल हुए हैं.

इजरायल के 2 सैनिक घायल

हिज़्बुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजरायल पर रॉकेट दागे, जिससे इजरायल ने बड़े पैमाने पर हमले किए और जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई की. इस बीच इजरायली मीडिया ने बताया कि शनिवार को दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों के दौरान दो इजरायली सैनिक घायल हो गए. इजरायल के चैनल 13 ने सेना के हवाले से बताया कि पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के 2 सैनिक झड़प के दौरान छर्रों से मामूली रूप से घायल हो गए.

वॉशिंगटन में होगी मुलाकात

यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से इजरायल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत को फिर से खारिज कर दिया है. राष्ट्रपति जोसेफ औन के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि लेबनान, इजरायल और अमेरिका के अधिकारी अगले सप्ताह वॉशिंगटन में मिलेंगे. इस दौरान युद्धविराम की घोषणा और अमेरिकी देखरेख में लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत शुरू करने की तारीख पर चर्चा की जाएगी.

मिड बेरूत में शनिवार को सरकारी मुख्यालय के पास सैंकड़ों लोग हिज़्बुल्लाह के समर्थन में और इजरायल के साथ वार्ता के विरोध में जमा हुए. कुछ लोगों ने हिज़्बुल्लाह के पीले झंडे या ईरानी ध्वज लहराए. प्रदर्शनकारी रुकैया मशेइक ने कहा कि यह विरोध इस बात का संदेश है कि लेबनान इजरायल का नहीं होगा.

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