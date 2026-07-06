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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनाटो समिट से पहले इजरायल की ट्रंप से बड़ी अपील, नेतन्याहू बोले- तुर्की को F-35 न बेचे अमेरिका

नाटो समिट से पहले इजरायल की ट्रंप से बड़ी अपील, नेतन्याहू बोले- तुर्की को F-35 न बेचे अमेरिका

बेंजामिन नेतन्याहू ने मॉर्निंग शो फॉक्स एंड फ्रेंड्स में कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन खुले तौर पर इजरायल पर हमले की बात कर रहे हैं, वो इजरायल को खत्म करने की बात कर रहे हैं. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Jul 2026 11:10 PM (IST)
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ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच इजरायल ने अमेरिका से बड़ी अपील की है. इस अपील को तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से तुर्की को F-35 न बेचने की अपील की है. सोमवार को एक मॉर्निंग शो में बात करते हुए नेतन्याहू ने यह अपील की है. 

बेंजामिन नेतन्याहू ने मॉर्निंग शो फॉक्स एंड फ्रेंड्स में बोलते हुए कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन खुले तौर पर इजरायल पर हमले की बात कर रहे हैं, वो इजरायल को खत्म करने की बात कर रहे हैं. 

तुर्की और इजरायल के रिश्ते तनावपूर्ण हैं

दरअसल, तुर्की और इजरायल के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. एर्दोगन अक्सर इजरायल पर गाजा में नरंसहार करने का आरोप लगाते हैं. यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को साउथ इजरायल पर हमास के घात हमले के बाद शुरू हुआ था. 

ट्रंप ने अंकारा दौरे से पहले दिए हैं बिक्री फिर से शुरू करने के संकेत

दरअसल, पूरा विवाद रूस का डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर भी है. रूस में बने एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद साल 2019 में तुर्की को एफ-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था. इधर, ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया है कि तुर्की को बिक्री जल्द शुरू की जा सकती है. ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ अच्छे रिश्ते हैं. नाटो समिट के लिए अंकारा जाने से पहले ट्रंप ने F-35 के हथियार की बिक्री जल्द शुरू करने के संकेत दिए हैं. 

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इजरायल का F-35 को लेकर क्या कहना है? 

इधर, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि तुर्की को F-35 बेचने से मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा.  इजरायल के पीएम का कहना है कि यह बैलेंस असल में इजरायल की हवाई ताकत और मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति से बना हुआ है. 

तुर्की में नाटो समिट का जबरदस्त विरोध, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

इधर, नाटो समिट से पहले तुर्की में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है. तुर्की के इस्तांबुल में नाटो के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है. यहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं. यह विरोध ऐसे वक्त हो रहा है, जब मंगलवार को राजधानी अंकारा में दो दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है. इस सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध, नाटो के फ्यूचर, डिफेंस बजट बढ़ाने, यूरोप की सिक्योरिटी और मिडिल ईस्ट जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Jul 2026 11:10 PM (IST)
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