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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल में बड़ा उलटफेर, आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता, नेतान्याहू को झटका

इजरायल में बड़ा उलटफेर, आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता, नेतान्याहू को झटका

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने विपक्षी नेता गादी आइसेनकोट को गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दिया है.बहुमत जुटाने और अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 08 Nov 2026 06:50 AM (IST)
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इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने शनिवार (7 नवंबर 2026) को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे आने के बाद वह विपक्षी उम्मीदवार गादी आइसेनकोट को गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दे रहे हैं. पूर्व सैन्य प्रमुख आइसेनकोट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनाव लड़े थे. वे अब इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के एक कदम और करीब आ गए हैं.

राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद, आइसेनकोट ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि यह एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय है. हम इसके योग्य हैं, यह साबित करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा. उनके पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए 6 सप्ताह तक का समय है. यह काम ऐसे देश में बेहद चुनौतीपूर्ण है, जो बुरी तरह बंटा हुआ है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के साथ-साथ गाजा और उसके आसपास पिछले तीन सालों से चल रहे युद्धों से जूझ रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 08 Nov 2026 06:28 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Breaking News Abp News ISRAEL Gadi Eisenkot
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