इजरायल में बड़ा उलटफेर, आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता, नेतान्याहू को झटका

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने शनिवार (7 नवंबर 2026) को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे आने के बाद वह विपक्षी उम्मीदवार गादी आइसेनकोट को गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दे रहे हैं. पूर्व सैन्य प्रमुख आइसेनकोट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनाव लड़े थे. वे अब इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के एक कदम और करीब आ गए हैं.

राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद, आइसेनकोट ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि यह एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय है. हम इसके योग्य हैं, यह साबित करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा. उनके पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए 6 सप्ताह तक का समय है. यह काम ऐसे देश में बेहद चुनौतीपूर्ण है, जो बुरी तरह बंटा हुआ है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के साथ-साथ गाजा और उसके आसपास पिछले तीन सालों से चल रहे युद्धों से जूझ रहा है.

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