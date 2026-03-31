Israel Death Penalty Law: इजरायल में धोखे की सजा मौत! 90 दिन के भीतर फिलिस्तीनियों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे नेतन्याहू, जानें क्यों
Israel Death Penalty Law: इजरायल में एक नया कानून पास किया गया है, जिसके मुताबिक किसी भी फिलिस्तिनी को फांसी की सजा दे दी जाएगी, अगर वह किसी भी हमले से जुड़े मामले में दोषी पाया जाएगा.
इजरायल की संसद नेसेट ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें घातक हमलों के मामलों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा तय की गई है. यह फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों के एक बड़े वादे को पूरा करने के तौर पर देखा जा रहा है. इस कानून के तहत अगर किसी फिलिस्तीनी को सैन्य अदालत में किसी जानलेवा हमले का दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी दी जा सकती है. इजरायली नागरिकों के मामले में यह सजा तभी लागू होगी, जब हमला देश को खत्म करने के इरादे से किया गया हो. इसी वजह से कई लोग इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं.
रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के अनुसार, सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के अंदर फांसी देना जरूरी होगा. इसमें देरी की बहुत कम गुंजाइश रखी गई है और माफी या सजा कम करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है. हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में अदालत उम्रकैद की सजा भी दे सकती है, लेकिन यह कब होगा, यह साफ नहीं किया गया है. इतिहास देखें तो इजरायल ने 1954 में हत्या के मामलों में फांसी की सजा खत्म कर दी थी. उसके बाद सिर्फ एक बार 1962 में एडॉल्फ इचमैन को फांसी दी गई थी. हालांकि वेस्ट बैंक की सैन्य अदालतों के पास पहले से ही फांसी देने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था.
कानून को बनाने में किसने निभाई अहम भूमिका?
इस कानून को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर की बड़ी भूमिका रही. उन्होंने इसे न्याय और डर पैदा करने वाला कदम बताया और कहा कि जो आतंक का रास्ता चुनेगा, उसे मौत का सामना करना होगा. महमूद अब्बास ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और कहा कि इससे फिलिस्तीनी लोगों का हौसला नहीं टूटेगा. हमास जैसे संगठनों ने भी इस कानून का विरोध किया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा है. इजरायल के कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस कानून को गलत बताया है और इसे भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ कहा है. इजरायल में सिविल राइट्स एसोसिएशन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कितने सदस्यों के समर्थन से पास हुआ कानून?
यह कानून संसद में 120 में से 62 सदस्यों के समर्थन से पास हुआ. हालांकि, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी इसकी आलोचना की है और कहा है कि यह कानून एक पक्ष के खिलाफ ज्यादा सख्त है. संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है कि आतंकवादी की परिभाषा साफ नहीं है, जिससे इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि फांसी की सजा अपराध रोकने में ज्यादा प्रभावी साबित नहीं होती. यह कानून इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, लेकिन इसके लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजरायल इसे रद्द भी कर सकता है.
ये भी पढ़ें: Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL