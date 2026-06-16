हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलेबनान का गैस गेम! क्या ‘सुरक्षा जोन’ के बहाने 'खजाने' पर कब्जे की तैयारी कर रहा है इजरायल?

लेबनान का गैस गेम! क्या ‘सुरक्षा जोन’ के बहाने 'खजाने' पर कब्जे की तैयारी कर रहा है इजरायल?

Israel Lebanon Conflict: दक्षिणी लेबनान में इजरायल द्वारा बनाए गए बफर जोन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. लेबनान का आरोप है कि इजरायल समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिणी लेबनान में बनाए गए इजरायल के तथाकथित 'बफर जोन' को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. लेबनानी अधिकारियों और कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर इजरायल उन समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है जहां लेबनान के संभावित गैस भंडार मौजूद हैं. हालांकि इजरायल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिज्बुल्लाह को सीमा से दूर रखना है.

बफर जोन पर बढ़ा विवाद
2026 के युद्ध के दौरान इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया था. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने संकेत दिया है कि फिलहाल सेना इस क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगी. इजरायल का दावा है कि यह क्षेत्र हिज्बुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए जरूरी है.

समुद्री सीमा तक बढ़ने की आशंका
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बफर जोन भूमध्यसागर के उन हिस्सों तक फैलता दिख रहा है जो लेबनान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं. इससे आशंका पैदा हुई है कि इजरायल की नजर उन समुद्री इलाकों पर हो सकती है जहां भविष्य में गैस और तेल के बड़े भंडार मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: होर्मुज खुलते ही भारत को होंगे ये 10 बड़े फायदे, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! चीन-पाकिस्तान को लगेगा झटका!

काना और करिश गैस फील्ड फिर चर्चा में
2022 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समुद्री सीमा समझौते के तहत काना गैस क्षेत्र लेबनान और करिश गैस क्षेत्र इजरायल के हिस्से में आया था. अब विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल के नए सुरक्षा क्षेत्र की सीमा ब्लॉक-8 और ब्लॉक-9 तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जो काना गैस परियोजना का हिस्सा माने जाते हैं.

लेबनान के गैस भंडार कितने बड़े हैं?
लेबनान के पास कुल 10 ऑफशोर ब्लॉक हैं, लेकिन अभी तक केवल ब्लॉक-8 में हाइड्रोकार्बन गतिविधियों का अनुबंध हुआ है. ब्लॉक-4 और ब्लॉक-9 में पहले की गई खोजों में व्यावसायिक रूप से उपयोगी गैस भंडार नहीं मिले. इसी कारण अभी तक लेबनान के पास प्रमाणित गैस भंडार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

2022 का समुद्री समझौता क्या कहता है?
अक्टूबर 2022 में लेबनान और इजरायल ने 860 वर्ग किलोमीटर के विवादित समुद्री क्षेत्र को लेकर समझौता किया था. अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और किसी भी पक्ष द्वारा एकतरफा सीमा बदलना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

इजरायल और लेबनान का क्या कहना है?
इजरायल में भी इस समझौते को लेकर मतभेद हैं. विपक्षी नेता यायर लापिड का कहना है कि गैस क्षेत्र को लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है. वहीं ऊर्जा मंत्री एली कोहेन का आरोप है कि 2022 का समझौता लेबनान के पक्ष में था और इससे हिज्बुल्लाह मजबूत हुआ. दूसरी ओर लेबनान के ऊर्जा मंत्री जो सादी का कहना है कि इजरायल के नए नक्शे से समुद्री सीमा समझौते की कानूनी स्थिति नहीं बदलती.

लेबनान के पास क्या विकल्प हैं?
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इजरायल लेबनान के समुद्री क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाता है तो लेबनान अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सहारा ले सकता है. साथ ही किसी भी कब्जे वाले समुद्री क्षेत्र में तेल या गैस निकालने की कोशिश को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाएगा.

गाजा जैसी स्थिति बनने का खतरा
विश्लेषकों का मानना है कि यदि समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण का विवाद बढ़ा तो दक्षिणी लेबनान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है. मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों पर निर्भर हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि इजरायल वास्तव में गैस संसाधनों पर कब्जा चाहता है या सिर्फ सुरक्षा दबाव बनाकर लेबनान को नई बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है, लेकिन क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है.

Published at : 16 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
ISRAEL Israel-Lebanon Conflict Lebanon Gas Reserves Qana Gas Field Karish Gas Field
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लेबनान का गैस गेम! क्या ‘सुरक्षा जोन’ के बहाने 'खजाने' पर कब्जे की तैयारी कर रहा है इजरायल?
लेबनान का गैस गेम! क्या ‘सुरक्षा जोन’ के बहाने 'खजाने' पर कब्जे की तैयारी कर रहा है इजरायल?
विश्व
ट्रंप के दावे पर ईरान ने दिया चौंकाने वाला जवाब - 'फ्री नहीं होगा होर्मुज फीस तो...'
ट्रंप के दावे पर ईरान ने दिया चौंकाने वाला जवाब - 'फ्री नहीं होगा होर्मुज फीस तो...'
विश्व
US Iran News LIVE: 'सब याद रखा जाएगा...', अमेरिका से पीस डील के बीच ईरान का बड़ा बयान
LIVE: 'सब याद रखा जाएगा...', अमेरिका से पीस डील के बीच ईरान का बड़ा बयान
विश्व
'भारतीय विरोधी नारों और झंडे फाड़े जाने की निंदा करते हैं', टेक्सास में इंडियन-अमेरिकी लॉमेकर्स ने कहा
'भारतीय विरोधी नारों और झंडे फाड़े जाने की निंदा करते हैं', टेक्सास में इंडियन-अमेरिकी लॉमेकर्स ने कहा
Advertisement

वीडियोज

Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
पंजाब
Punjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
पंजाब कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
ओटीटी
'10-15 करोड़ रुपये दे तो सोने के लिए तैयार हूं', अपूर्वा मखीजा ने 'कॉम्प्रोमाइज' को लेकर ये क्या कह दिया
'10-15 करोड़ रुपये दे तो सोने के लिए तैयार हूं', अपूर्वा मखीजा ने 'कॉम्प्रोमाइज' को लेकर ये क्या कह दिया
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
ABP NEWS
ट्रैफिक में बाधा बन रही थी मजार, आगरा प्रशासन का एक्शन
ट्रैफिक में बाधा बन रही थी मजार, आगरा प्रशासन का एक्शन
ABP NEWS
बंदर ने 3 साल के बच्चे पर हमला किया; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
बंदर ने 3 साल के बच्चे पर हमला किया; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
ABP NEWS
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
ABP NEWS
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
Embed widget