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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael Iran War Timeline: युद्ध की टाइमलाइन- कब कब क्या हुआ...28 फरवरी को खामेनेई की हत्या से शुरू हुई जंग...  कैसे ईरान के एक एक करके बड़े नेता मारे गए

Israel Iran War Timeline: युद्ध की टाइमलाइन- कब कब क्या हुआ...28 फरवरी को खामेनेई की हत्या से शुरू हुई जंग...  कैसे ईरान के एक एक करके बड़े नेता मारे गए

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक किए, जिनका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व भी था. इसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 04:46 PM (IST)
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ईरान युद्ध (Israel Iran War Timeline) की कहानी सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं, बल्कि तारीखों में दर्ज एक तेजी से फैलते संकट की है. 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या (Khamenei Assassination) के साथ शुरू हुआ यह संघर्ष अब कई देशों और हजारों जिंदगियों को प्रभावित कर चुका है. इस बीच, खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय भी इस जंग की चपेट में आए हैं. आइए समझते हैं- इस युद्ध की पूरी टाइमलाइन, खास तारीखें और भारतीयों पर इसका असर.

28 फरवरी 2026: युद्ध की शुरुआत और सबसे बड़ा झटका
28 फरवरी 2026 वह दिन था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर दिया. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक किए, जिनका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व भी था. इसी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए. रॉयटर्स के मुताबिक, 'ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि स्टेट मीडिया ने की.' यह घटना इस युद्ध का निर्णायक मोड़ बनी.

उसी दिन ईरान की सुरक्षा और सैन्य संरचना को बड़ा झटका लगा- डिफेंस काउंसिल के सचिव अली शामखानी, IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपोर (Mohammad Pakpour), आर्म्ड फोर्सेज के चीफ अब्दोलरहीम मौसवी (Abdolrahim Mousavi) और रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह समेत कई शीर्ष अधिकारी मारे गए. इसके अलावा इंटेलिजेंस और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी हमलों में मारे गए.

  • रियर एडमिरल अली शामखानी — ईरानी रक्षा परिषद के सचिव — 28 फरवरी 2026 — लक्षित हमलों में मारे गए
  • मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर — इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर — 28 फरवरी 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • मेजर जनरल अब्दोलरहीम मौसवी — ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख — 28 फरवरी 2026 — सैन्य नेतृत्व पर हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादेह — रक्षा और सशस्त्र बल लॉजिस्टिक्स मंत्री — 28 फरवरी 2026 — सुरक्षा नेतृत्व पर हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल होसैन जबल अमेलियन — डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (SPND) के प्रमुख — 28 फरवरी 2026 — परमाणु संबंधित हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल रेजा मोजाफ्फारी निया — SPND के पूर्व प्रमुख — 28 फरवरी 2026 — हमलों में मारे गए
  • मोहम्मद बसेरी — खुफिया मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी — 28 फरवरी 2026 — अमेरिका-इजरायल हमलों में मारे गए
  • याह्या होसैनी पंजाकी — खुफिया मंत्रालय में इजरायल मामलों के डिप्टी मंत्री और आंतरिक सुरक्षा निदेशालय प्रमुख — 28 फरवरी 2026 — तेहरान में नेतृत्व पर इजरायली हमलों में मारे गए

इसके बाद 2 मार्च को कमांड सेंटर पर फिर हमले हुए, जिनमें सैन्य इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई ब्रिगेडियर जनरल और वरिष्ठ अधिकारी मारे गए. 

  • ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शिराज़ी — सुप्रीम लीडर के सैन्य कार्यालय प्रमुख — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर पर अमेरिका-इजरायल हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल सालेह असादी — सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में इंटेलिजेंस डिप्टी और खातम-अल-अंबिया मुख्यालय के इंटेलिजेंस प्रमुख — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन दर्रेभागी — सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट डिप्टी — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर हमलों में मारे गए
  • अकबर इब्राहिमजादेह — कमांडर-इन-चीफ कार्यालय के डिप्टी प्रमुख — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर हमलों में मारे गए
  • मेजर जनरल गोलामरेज़ा रेज़ायन — ईरान पुलिस इंटेलिजेंस संगठन के कमांडर — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल बह्राम होसैनी मुतलघ — सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में प्लानिंग और ऑपरेशंस प्रमुख — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल हसन-अली ताजिक — सशस्त्र बलों के लॉजिस्टिक्स विभाग प्रमुख — 2 मार्च 2026 — कमांड सेंटर हमलों में मारे गए

3 मार्च से 20 मार्च के बीच लगातार एयरस्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय, बसीज फोर्स और IRGC के कई बड़े कमांडर मारे गए.

  • मोहसिन महदवी कलातेह — खुफिया मंत्रालय के डिप्टी मंत्री — 3 मार्च 2026 — नेतृत्व पर हवाई हमलों में मारे गए
  • अली हाशमी — इस्फहान में IRGC सहेब अल-ज़मान के डिप्टी कमांडर — 8 मार्च 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • मोहम्मदरेजा साकाफिफर — सुप्रीम लीडर के विशेष सहायक — 8 मार्च 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • असदोल्लाह बदफर — बसीज बलों के प्रमुख — 10 मार्च 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • इस्माइल देहगान — IRGC एयरोस्पेस फोर्स के वरिष्ठ कमांडर — 10 मार्च 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • अकबर गफ्फारी — खुफिया मंत्रालय के डिप्टी मंत्री — 12 मार्च 2026 — तेहरान में नेतृत्व पर हमलों में मारे गए
  • नकी मोहद्देसनिया — पूर्वी अज़रबैजान में IRGC के क्लर्जी मामलों के प्रमुख — 12 मार्च 2026 — इजरायली हमलों में मारे गए
  • मेजर जनरल अबोलकासेम बाबाेइयान — खातम-अल-अंबिया मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ — 14 मार्च 2026 — तेहरान में हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली-नसब — खातम-अल-अंबिया कमांड के इंटेलिजेंस अधिकारी — 14 मार्च 2026 — नेतृत्व पर इजरायली हमले में मारे गए

17 मार्च को तो एक साथ कई शीर्ष चेहरे खत्म हो गए—नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी (Ali Larijani), बसीज चीफ गुलामरेज़ा सुलेमानी और उनके कई डिप्टी इसी दिन मारे गए. 

  • ब्रिगेडियर जनरल अली लारिजानी — सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव — 17 मार्च 2026 — तेहरान में नेतृत्व पर हमलों में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल गोलामरेज़ा सुलेमानी — बसीज बलों के प्रमुख — 17 मार्च 2026 — तेहरान में बैठक पर हमले में मारे गए
  • ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल अहमदी — बसीज इंटेलिजेंस प्रमुख — 17 मार्च 2026 — उसी हमले में मारे गए
  • अलीरेजा बयात — सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आंतरिक सुरक्षा डिप्टी — 17 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए
  • मोरतेजा लारिजानी — आंतरिक सुरक्षा सहायक — 17 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए
  • अली बातेनी — सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सचिव — 17 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए
  • कासिम कुरैशी — बसीज बलों के डिप्टी प्रमुख — 17 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए
  • जीम इस्माइली खोसरोआबादी — बसीज डिप्टी कमांडर — 17 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए

इसके बाद 26 और 29 मार्च को IRGC नेवी और अन्य वरिष्ठ कमांडरों की मौत ने यह साफ कर दिया कि यह युद्ध अब “लीडरशिप टारगेटिंग” में बदल चुका है.

  • इस्माइल खातिब — खुफिया मंत्री — 18 मार्च 2026 — नेतृत्व पर हमलों में मारे गए
  • अफशिन नक्शबंदी — जनरल स्टाफ प्रतिनिधि — 19 मार्च 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • सेकेंड ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी — IRGC प्रवक्ता — 20 मार्च 2026 — इजरायली हमलों में मारे गए
  • मेहदी कुरैशी — IRGC एयरोस्पेस फोर्स कमांडर — 20 मार्च 2026 — इस्फहान में हमलों में मारे गए
  • मेहदी रोस्तमी शोमास्तान — खुफिया मंत्रालय के वरिष्ठ कमांडर — 20 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए
  • गदीर अजारियन — पूर्वी अज़रबैजान में IRGC कमांडर — 21 मार्च 2026 — हवाई हमलों में मारे गए
  • इब्राहिम मोर्तजावी-नसब — बसीज यूनिट कमांडर — 22 मार्च 2026 — अमेरिका-इजरायल हमलों में मारे गए
  • कमोडोर अलीरेज़ा तंगसिरी — IRGC नेवी कमांडर — 26 मार्च 2026 — अमेरिका-इजरायल हमलों में मारे गए
  • बेहनाम रेजाई — IRGC नेवी इंटेलिजेंस प्रमुख — 26 मार्च 2026 — हमलों में मारे गए
  • हसन हस्सानजादेह — IRGC के वरिष्ठ कमांडर — 29 मार्च 2026 — अमेरिका-इजरायल हमलों में मारे गए

28 फरवरी 2026 को अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के साथ शुरू हुआ ईरान युद्ध तेजी से एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल गया. शुरुआती हमलों में ही ईरान की शीर्ष नेतृत्व संरचना को बड़ा झटका लगा- सुप्रीम लीडर से लेकर रक्षा, सेना और खुफिया तंत्र के कई प्रमुख चेहरे मारे गए. इसके बाद 2 मार्च से लेकर पूरे मार्च महीने में लगातार कमांड सेंटर, इंटेलिजेंस और IRGC नेटवर्क पर हमले हुए, जिनमें एक-एक कर कई वरिष्ठ अधिकारी खत्म होते गए.

17 मार्च जैसे दिनों में एक साथ कई बड़े नेताओं की मौत ने यह साफ कर दिया कि यह युद्ध लीडरशिप टारगेटिंग की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है. 26 और 29 मार्च तक यह सिलसिला जारी रहा, जिससे ईरान की कमांड चेन कमजोर करने की कोशिश दिखी. कुल मिलाकर, यह युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से नेतृत्व को निशाना बनाकर पूरे सिस्टम को अस्थिर करने की लड़ाई बन चुका है, जिसके दूरगामी असर अभी बाकी हैं.

 

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 30 Mar 2026 04:46 PM (IST)
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