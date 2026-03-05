हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या ईरान ने युद्ध के एक दिन बाद अमेरिका से बातचीत का प्रस्ताव दिया? रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

क्या ईरान ने युद्ध के एक दिन बाद अमेरिका से बातचीत का प्रस्ताव दिया? रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

Iran US War: ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है. ऐसे में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने युद्ध के एक दिन बाद अमेरिका से बातचीत का प्रस्ताव रखा था. हालांकि ईरान ने दावों को इनकार किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Mar 2026 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के खुफिया समुदाय के लोगों ने चुपचाप वॉशिंगटन और इजरायल से बातचीत का संकेत दिया है. यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुधवार को एक रिपोर्ट में किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के कुछ प्रमुख लोगों ने युद्ध के अंत करने पर चर्चा को लेकर अमेरिकी खुफिया अधिकारियों से अप्रत्यक्ष संपर्क की मांग की है. वहीं, ईरान ने रिपोर्ट के दावों से इनकार किया है.

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ईरान के खुफिया मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा है कि ईरान के खुफिया मंत्रालय के लोगों ने युद्ध समाप्त करने के लिए सीआईए के साथ बातचीत में शामिल होने की तैयारी के संकेत दिए हैं. यह प्रस्ताव युद्ध शुरू होने के एक दिन बाद आया है.  

ईरान ने बताया संप्रुभता पर हमला 
फिलहाल इस मामले में अभी तक और अधिक जानकारी नहीं है. इस पर व्हाइट हाउस और न ही सीआईए की तरफ से कुछ कहा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है. इसके अलावा सीआईए ने दावों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है. ईरान ने इस हमले को देश की संप्रुभता पर हमला बताया है. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने हमले के कुछ दिनों बाद अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया.

इधर अमेरिका भी ईरानी खुफिया लोगों के दृष्टीकोण पर विश्वास नहीं कर रहा है. खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मंगलवार को किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है. तब ट्रंप ने कहा था कि बातचीत के लिए अब बहुत देर हो चुकी है. ट्रंप ने कहा है कि कई ईरानी अधिकारियों की मौत से स्थिति ओर बिगड़ गई है. इन्हें अमेरिका ने मुख्य वार्ताकार माना था.  ट्रंप ने कहा है कि जिन लोगों के बारे में हम सोचते थे, उनमें से अधिकांश मर चुके हैं. बहुत जल्द हम किसी को नहीं जानने वाले हैं. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत हो चुकी है. वह उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए बैठक कर रहे थे.

यह भी पढ़ें : इजरायल के खिलाफ ईरान ने क्लस्टर बम का किया इस्तेमाल! रूस और चीन की भूमिका पर क्यों उठे सवाल?

Published at : 05 Mar 2026 12:00 AM (IST)
Tags :
US Iran-US War Iran  US #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या ईरान ने युद्ध के एक दिन बाद अमेरिका से बातचीत का प्रस्ताव दिया? रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा
क्या ईरान ने युद्ध के एक दिन बाद अमेरिका से बातचीत का प्रस्ताव दिया? रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल ने ईरान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर को मारा, तेहरान में अब तक 1145 लोगों की मौत का दावा
Live: इजरायल ने ईरान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर को मारा, तेहरान में अब तक 1145 लोगों की मौत
विश्व
इजरायल के खिलाफ ईरान ने क्लस्टर बम का किया इस्तेमाल! रूस और चीन की भूमिका पर क्यों उठे सवाल?
इजरायल के खिलाफ ईरान ने क्लस्टर बम का किया इस्तेमाल! रूस और चीन की भूमिका पर क्यों उठे सवाल?
विश्व
कितना खतरनाक है कुवैत के FA-18 हॉर्नेट? F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराने का दावा
कितना खतरनाक है कुवैत के FA-18 हॉर्नेट? F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराने का दावा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan: डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह कीं पाकिस्तान की 7 चौकियां
डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह कीं पाकिस्तान की 7 चौकियां
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
SA vs NZ Semi Final: 77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
77 पर गिरे 5 विकेट, फिर आया मार्को यानसेन का तूफान; सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ठोके 169 रन
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
ट्रेंडिंग
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget