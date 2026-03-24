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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael-Iran War: जंग रोकने का ऐलान कर ट्रंप ने कितने पैसे कमाए?

Israel-Iran War: जंग रोकने का ऐलान कर ट्रंप ने कितने पैसे कमाए?

अब सीजफायर के ऐलान से भले ही ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर कोई पैसा न कमाया हो, लेकिन बाजार को ऊपर उठाकर ट्रंप ने अपने देश के निवेशकों का तो भला कर ही दिया.

By : अविनाश राय | Updated at : 24 Mar 2026 03:06 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो जंग रोके वरना अमेरिका ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देगा. ईरान ने जंग नहीं रोकी और उसने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी तो 48 घंटे बीतने से पहले ही ट्रंप ने इकतरफा युद्ध विराम कर दिया. यानी कि ट्रंप ने कह दिया कि वो अब ईरान पर हमले नहीं करेंगे. सवाल है कि क्यों. क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रही जंग में हार रहे थे, इसलिए उन्होंने सीजफायर किया या असल में ट्रंप के इस सीजफायर का मकसद गिरते हुए बाजार को थामना और बढ़ती हुई तेल की कीमतों को कम करना था. आखिर जो ट्रंप बार-बार ईरान के खिलाफ जंग में जीतने का ऐलान कर रहे थे, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन्हें पांच दिन का सीजफायर करना पड़ा और अपनी ही बात से मुकरना पड़ा, आज बात करेंगे विस्तार से.

दरअसल ट्रंप ने इस जंग के शुरू होने के 23वें दिन ही ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट तबाह कर देगा. तब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी. लेकिन ईरान ने तुरंत ही जवाब दिया और कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा और वो हमले का बदला और बड़ा हमला करके लेगा, जिसमें वो इजरायल के पावर प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा. अब जैसे ही ये बात पूरी दुनिया के निवेशकों को पता चली, बाजार गिरने लगा. कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे. महंगाई बढ़ने लगी और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका में हुआ. अगर आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो दिखेगा कि जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी बाजार लगातार गिरता गया.

  • 20 मार्च को Dow Jones में 400 से अधिक अंकों की गिरावट आई.  28 फरवरी को जंग शुरू होने से लेकर ईरान की धमकी तक डाऊ जोन्स 7 फीसदी तक गिर गया.
  • S&P 500 में भी 5 फीसदी तक की गिरावट 20 मार्च तक आ चुकी थी.
  • तकनीकी शेयरों वाले Nasdaq में भी 4.5 प्रतिशत की कमी आई.
  • छोटे कैप वाले शेयरों का इंडेक्स Russell 2000 तो 'करेक्शन टेरिटरी' में चला गया, जहां 10 प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.
  • कच्चे तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं.
  • अमेरिका में गैस की कीमतें भी $3.88 प्रति गैलन के औसत स्तर को पार कर गईं.

अब ये ऐसा नुकसान था, जिसमें अमेरिकी निवेशक डोनाल्ड ट्रंप को कोसने लगे थे. गिरते शेयर के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए और ऊंचे होते कच्चे तेल के दाम के लिए अमेरिकी ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराने लगे थे. इसस बचने का इकलौता तरीका ये था कि किसी तरह से बाजार को भरोसा दिलाया जाए कि जंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी. इस भरोसे के लिए ही ट्रंप ने सीजफायर का पैंतरा अपनाया और अपनी ही कही गई बात से पलटते हुए कह दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और अगले पांच दिनों तक अब अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा. ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि इजरायल भी ट्रंप की बात से सहमत है.

फिर तो बाजार के निवेशकों को भरोसा हो गया कि जंग रुकने वाली है. नतीजा ये हुआ कि 23 मार्च को जब शेयर बाजार खुला तो वो चढ़ता चला गया.

  • Dow Jones 1,000 अंक से ज्यादा उछल गया.
  • S&P 500 और Nasdaq में भी 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज हुई.
  • कच्चे तेल की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 डॉलर प्रति बैरल तक कम हो गई और ये फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया.

अब सीजफायर के ऐलान से भले ही ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर कोई पैसा न कमाया हो, लेकिन बाजार को ऊपर उठाकर ट्रंप ने अपने देश के निवेशकों का तो भला कर ही दिया. बाकी तो ट्रंप के इस ऐलान से सटोरियों ने भी खूब पैसे बनाए. द गार्जियन की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे भी सटोरिए थे, जिन्हें पहले से ही सीजफायर का अंदेशा था. उन्होंने सीजफायर होगा इस बात पर करीब 70 हजार डॉलर लगाए थे और ट्रंप के ऐलान के कुछ ही देर में उन्होंने 8 लाख डॉलर तक कमा लिए. गार्जियन ने इसे इनसाइडर नॉलेज का मामला बताया है यानी कि ट्रंप के ऐलान से पहले ही अमेरिका में कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि सीजफायर होगा. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के सीजफायर के ऐलान से पहले ही तेल और शेयर दोनों जगहों पर सट्टेबाजी की गई, जिसमें करीब 580 मिलियन डॉलर के तेल और इक्विटी सौदे हुए. फाइनेंशियल टाइम्स ने भी द गार्जियन की तरह इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का ही मामला बताया, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि अगले कुछ मिनटों में ट्रंप क्या फैसला करने वाले हैं.

अब भले ही बाजार के चढ़ने के बाद ईरान ने कहा कि सीजफायर को लेकर ट्रंप से कोई बात नहीं हुई है और ट्रंप ने सीजफायर की बात सिर्फ शेयर बाजार को संभालने, तेल की कीमतें कम करने और अपने लिए जरूरी रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए जो वक्त चाहिए, उसके लिए किया है. लेकिन ट्रंप का बयान काम तो कर ही गया. हां ये बात दीगर है कि ये सीजफायर हुआ ही नहीं और अब भी ईरान इजरायल पर ताबड़तोड़ क्लस्टर बम गिराता जा रहा है, तबाही मचाता जा रहा है.

 

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About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 03:06 PM (IST)
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