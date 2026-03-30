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Israel Iran War का India पर असर, तेल महंगा और शिपिंग संकट, 8 भारतीयों की मौत, कितना गहरा होगा असर?

Israel Iran War Impact on India: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. इसके अलावा भारत में LPG Crisis भी देखने को मिल रहा है. जंग के चलते 8 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 02:45 PM (IST)
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ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध भले हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसकी गूंज अब भारत तक साफ सुनाई दे रही है. तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री रास्तों पर खतरा और सबसे अहम विदेश में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा. यह तीन बड़े मोर्चे हैं, जिन पर इस युद्ध का सीधा असर दिख रहा है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस संघर्ष में अब तक कम से कम 8 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं.

भारतीयों की सुरक्षा: बढ़ता खतरा, बढ़ती चिंता
मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं. UAE, सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद हैं. युद्ध के दौरान इन इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने हालात बदल दिए हैं. अब यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा बल्कि आम नागरिकों और प्रवासी समुदाय तक पहुंच चुका है.

अब तक सामने आई घटनाओं में-
ओमान की खाड़ी में टैंकर हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत
18 मार्च को सऊदी अरब के रियाद में मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत
26 मार्च को अबू धाबी में इंटरसेप्टेड मिसाइल के मलबे से एक भारतीय की मौत
30 मार्च को कुवैत में पावर और वाटर प्लांट पर हमले में एक भारतीय कर्मचारी की जान गई
इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय अब इस युद्ध के दूर के दर्शक नहीं रहे, बल्कि सीधे प्रभावित पक्ष बन चुके हैं. भारत सरकार ने दूतावासों के जरिए एडवाइजरी जारी की है और जरूरत पड़ने पर निकासी की तैयारी भी शुरू कर दी है.

तेल और ऊर्जा: भारत के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका 
ईरान युद्ध का सबसे सीधा और बड़ा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है. भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखने लगता है. संघर्ष के चलते तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जबकि शिपिंग और बीमा लागत में भी इजाफा हुआ है. इससे तेल आयात का कुल खर्च बढ़ रहा है.

सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है. यह वह रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है. अगर यहां तनाव बढ़ता है या सप्लाई बाधित होती है तो भारत के लिए ऊर्जा आयात और महंगा हो सकता है. इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ट्रांसपोर्ट लागत भी बढ़ेगी, जिससे महंगाई पर दबाव आएगा. यानि यह युद्ध भारत के लिए सिर्फ भू-राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक झटका भी साबित हो सकता है.

भारत में LPG जहाजों की स्थिति: क्या कहती है ताजा तस्वीर
ईरान युद्ध के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं. आमतौर पर भारत हर महीने करीब 35-45 एलपीजी जहाज (VLGC कार्गो) आयात करता है, लेकिन मार्च 2026 में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण यह संख्या घटकर लगभग आधी रह गई. हालिया स्थिति के अनुसार, करीब 8 एलपीजी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पास फंसे हुए थे. इनमें से कुछ को बाद में लोड कर भारत के लिए रवाना किया गया. वहीं करीब 5 टैंकर, जिनमें लगभग 2.3 लाख टन एलपीजी है, अब भी स्ट्रेट क्षेत्र में मौजूद बताए गए हैं. फिलहाल 2 जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं, जबकि 2 से 4 जहाज रास्ते में हैं और जल्द पहुंचने की उम्मीद है. सुरक्षा को देखते हुए भारतीय नौसेना की निगरानी में कुछ टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे बहाल की जा रही है.

कुल मिलाकर सप्लाई पूरी तरह रुकी नहीं है, लेकिन देरी और कम जहाजों की वजह से एलपीजी उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बना हुआ है. स्थिति को संभालने के लिए भारत ने सप्लाई के वैकल्पिक स्रोतों पर भी ध्यान बढ़ाया है. देश पहले से ही 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा आयात करता है, जिससे जोखिम को कम करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का तनाव लंबा खिंचता है तो भारत के लिए एलपीजी सप्लाई एक बड़ी चुनौती बन सकती है.

समुद्री व्यापार और शिपिंग संकट 
ईरान युद्ध के बीच समुद्री मोर्चा भी तेजी से संवेदनशील बन गया है. ओमान की खाड़ी और अरब सागर के आसपास ऑयल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों ने ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क को झटका दिया है. भारत के लिए यह स्थिति इसलिए और अहम है, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा आयात-निर्यात समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है. ऐसे में समुद्री सुरक्षा में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ता है. हमलों के बाद शिपिंग कंपनियों ने जोखिम को देखते हुए अपने संचालन में बदलाव शुरू कर दिए हैं. 

शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है, जिससे लागत में इजाफा हो रहा है. कई जहाज सुरक्षित रूट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यात्रा लंबी और महंगी हो रही है. इन सबका असर माल ढुलाई की कुल लागत पर पड़ रहा है. खासतौर पर तेल, गैस और जरूरी सामान के आयात पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई दे सकता है. अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो भारत के व्यापार संतुलन और सप्लाई चेन पर दबाव और बढ़ सकता है, जिसका असर अंततः आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा.

भारतीयों की नौकरी पर बढ़ता खतरा 
ईरान युद्ध का असर अब मिडिल ईस्ट में काम कर रहे लाखों भारतीयों की नौकरियों पर भी दिखने लगा है. खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय निर्माण, तेल-गैस, सर्विस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन बढ़ते तनाव ने इन सेक्टरों की गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. कई जगहों पर सुरक्षा कारणों से प्रोजेक्ट धीमे या अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं. इससे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले भारतीयों की आय पर असर पड़ रहा है. कंपनियां खर्च घटाने के लिए नई भर्तियां रोक रही हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों की संख्या भी कम की जा रही है. तेल और शिपिंग सेक्टर में अनिश्चितता के कारण काम का दबाव और जोखिम दोनों बढ़ गए हैं. वहीं, छोटे व्यवसायों और सर्विस सेक्टर में भी ग्राहकों की संख्या घटने से रोजगार पर असर पड़ा है.अगर यह संघर्ष लंबा चलता है  तो नौकरियों में कटौती और वेतन पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीयों के लिए यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि रोजगार का भी बड़ा संकट बनता जा रहा है.

भारत की किन-किन इंडस्ट्री पर पड़ा प्रभाव 
ईरान युद्ध का असर अब भारत की कई अहम इंडस्ट्री पर दिखने लगा है. सबसे ज्यादा दबाव तेल और ऊर्जा सेक्टर पर है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से कंपनियों की लागत बढ़ रही है. इसका असर सीधे रिफाइनरी और फ्यूल कंपनियों पर पड़ रहा है. एविएशन इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई है. ईंधन महंगा होने और एयरस्पेस जोखिम बढ़ने से एयरलाइंस की लागत बढ़ गई है, जिससे किराए महंगे होने की आशंका है. शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर भी दबाव है. समुद्री रास्तों पर खतरे के कारण शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हुआ है और माल ढुलाई की लागत बढ़ी है. मैन्युफैक्चरिंग और FMCG सेक्टर भी इससे अछूते नहीं हैं. कच्चे माल और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से प्रोडक्शन महंगा हो सकता है, जिसका असर बाजार में कीमतों पर दिखेगा. इसके अलावा शेयर बाजार और फाइनेंशियल सेक्टर में भी अस्थिरता बढ़ी है, खासकर ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

आर्थिक असर: महंगाई का खतरा 
ईरान युद्ध का असर अब धीरे-धीरे आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है. तेल महंगा हो रहा है और जहाजों से सामान लाने की लागत भी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के खर्च पर पड़ सकता है. सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. जब ईंधन महंगा होता है, तो बस, ट्रक और बाकी ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है. इसका असर यह होता है कि सब्जी, दूध, राशन जैसी चीजें भी महंगी होने लगती हैं. कुल मिलाकर, यह युद्ध भारत के लिए केवल एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि घरेलू आर्थिक चुनौती भी बनता जा रहा है, जिसका असर आम लोगों तक महसूस किया जा सकता है.

विदेश नीति: संतुलन की परीक्षा
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध ने भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है. यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि विदेश नीति के स्तर पर भी एक कठिन संतुलन साधने की स्थिति है. भारत के अमेरिका और इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक और रक्षा संबंध हैं. वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भारत के ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क से जुड़े अहम रिश्ते भी हैं. ऐसे में किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होना भारत के लिए आसान विकल्प नहीं है. इस स्थिति में भारत बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है. एक तरफ वह अपने राष्ट्रीय हितों जैसे ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय शांति और तनाव कम करने की अपील भी कर रहा है. भारत का रुख साफ है संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान.

सुरक्षा तैयारी: नौसेना और निगरानी बढ़ी
ईरान युद्ध के बीच समुद्री खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है. खासतौर पर अरब सागर और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है, जहां से भारत का बड़ा व्यापारिक आवागमन होता है. भारतीय नौसेना ने समुद्री निगरानी बढ़ाई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके. साथ ही, भारतीय जहाजों और शिपिंग कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्हें सुरक्षित रास्ते अपनाने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. जरूरत पड़ने पर भारतीय जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एस्कॉर्ट मिशन की भी तैयारी रखी गई है. इसका मतलब है कि नौसेना सीधे जहाजों के साथ चलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है. इन कदमों से यह साफ संकेत मिलता है कि भारत इस संकट को हल्के में नहीं ले रहा है. 

दूर की जंग, लेकिन भारत के लिए सीधी चुनौती
ईरान युद्ध भले भौगोलिक रूप से भारत से दूर हो, लेकिन इसका असर अब हर भारतीय तक पहुंचता हुआ दिख रहा है. तेल की कीमतों में हलचल, महंगाई का दबाव, समुद्री व्यापार में अनिश्चितता और सबसे अहम विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये सभी मुद्दे सीधे भारत से जुड़े हैं. यह संघर्ष यह भी दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है, जहां किसी एक क्षेत्र का संकट कई देशों की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित कर सकता है.

भारत के सामने अब एक साथ कई चुनौतियां हैं ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना, महंगाई को नियंत्रित रखना और खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना. इसके साथ ही, उसे अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखते हुए किसी भी बड़े टकराव से दूर रहना है. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि भारत इस जटिल स्थिति को कितनी मजबूती और समझदारी से संभाल पाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक बाहरी संकट नहीं, बल्कि देश के अंदर तक असर डालने वाली चुनौती बन चुका है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:42 PM (IST)
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