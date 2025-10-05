‘गाजा में अभी सिर्फ बमबारी रोकी है...’, हमास के साथ युद्धविराम को लेकर इजरायल का बड़ा बयान

फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के साथ गाजा शांति समझौते को लेकर इजरायल ने रविवार (5 अक्टूबर, 2025) को बड़ा बयान दिया है. इजरायल की सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा में अभी तक कोई युद्धविराम लागू नहीं हुआ है, बल्कि अभी कुछ बमबारी पर अस्थायी रूप से विराम लगाया गया है.

इजरायली प्रवक्ता के मुताबिक, इजरायल की सेना (IDF) जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मरक्षा के लिए गाजा में अपने सैन्य अभियान को जारी रख सकती है.

इजरायली बंधकों को लेकर होगी बातचीत

इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ‘इजरायल के वार्ताकार आज रविवार (5 अक्टूबर, 2025) की रात को मिस्र के लिए रवाना होंगे, जहां कल सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) से इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत शुरू होने की संभावना है.

गाजा में अभी भी जारी हैं इजरायल के हमला

गाजा में शांति समझौते की शुरुआत की चर्चाओं के बीच अभी इजरायल की ओर से गाजा में लगातार बमबारी की जा रही है. गाजा के उत्तरी हिस्सों में लोगों के लिए हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं. बीच-बीच में बम विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्वी इलाकों में अभी भी विस्फोट जारी है, जो बेहद खतरनाक हो चुके हैं और वह इलाका बिल्कुल भी आने जाने के लायक नहीं रहा है.

फिलिस्तीनियों पर हमले के लिए इजरायल क्वाडकॉपटर का कर रहा इस्तेमाल

यह भी बताया जा रहा है कि इजरायली सेना फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए क्वाडकॉपटर का इस्तेमाल कर रही है. इनमें वो लोग भी शामिल हैं, जो दक्षिण और मध्य गाजा से उत्तरी इलाके की ओर भागकर जाने की कोशिश में हैं.

लोगों को युद्धविराम लागू होने का इंतजार

इस बीच काफी लोग इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने घर वापस लौट सकें. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कुछ लोग कल शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इजरायली सेना (IDF) ने गोली मार दी.

घायलों से भरे हैं अस्पताल, इलाज के अभाव में तोड़ रहे दम

इस बीच गाजा के अस्पताल घायल लोगों से खचाखच भरे हुए हैं और उनमें कई फिलिस्तीनी इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं. इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों के मन में एक उम्मीद बनी हुई है. उन्हें उम्मीद है कि युद्धविराम समझौता जल्द से जल्द लागू होगा और ये कत्लेआम का सिलसिला थमेगा.

