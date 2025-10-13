

2023 के अक्टूबर महीने में हमास के फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गाजा से इजरायल में घुसपैठ की थी. इसके बाद उन्होंने नोवा ओपन-एयर म्यूजिक फेस्टिवल और आसपास के इलाकों पर हमला बोला, जिसमें 378 लोग मारे गए. इस नरसंहार से बचने के 2 साल बाद उस इजरायली व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, जिसकी प्रेमिका को उसी की आंखों के सामने मार दिया गया था. 30 वर्षीय रोई शालेव का शव दूसरी बरसी के कुछ दिनों बाद उसकी जली हुई कार में मिला. अपनी मौत से कुछ घंटे पहले उसने ऑनलाइन एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया कि वह अब और नहीं जी सकते.

रोई शालेव ने सोशल मीडिया पर लिखा मैसेज

बीते 10 अक्टूबर को हमास हमले की दूसरी बरसी के तीन दिन बाद रोई शालेव ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसने उनके दोस्तों और परिवार को चिंतित कर दिया. मैसेज में उन्होंने लिखा, "कृपया मुझसे नाराज न हों. कोई भी मुझे कभी पूरी तरह नहीं समझेगा और यह ठीक है. मैं बस इस दुख को खत्म करना चाहता हूं. मैं जीवित हूं, लेकिन अंदर सब कुछ मर चुका है." कुछ ही घंटों बाद उन्हें तेल अवीव में अपनी जलती हुई कार के अंदर मृत पाया गया. बताया गया कि उन्हें उसी दिन कैन से फ्यूल खरीदते देखा गया था.

शालेव की मां भी कर चुकी हैं आत्महत्या

शालेव की मां भी हमास हमले के बाद आत्महत्या कर चुकी थीं. नरसंहार के दिन शालेव, एडम और उनके सबसे अच्छे दोस्त हिली सोलोमन ने फेस्टिवल में हमले के दौरान कार के नीचे छिपने की कोशिश की थी. शालेव ने मपल एडम के ऊपर लेटकर उनकी रक्षा करने की कोशिश की और दोनों ने घंटों तक मृत होने का नाटक किया, लेकिन दोनों को गोली लगी और एडम की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

मपल एडम की बहन मायान ने अपनी बहन और शालेव की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "रोई की हत्या 7 अक्टूबर को ही हो गई थी. मेरे पास शब्द नहीं हैं और उन्हें खोजने में समय लगेगा. उम्मीद है कि दोनों अब एक-दूसरे से गले मिल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं. उनके दिल फिर से एक-दूसरे से जुड़ गए हैं."

