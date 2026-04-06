कितनी खतरनाक है इजरायल की फोर्स सायरेत मतकल? जो ईरान में घुसी और कर डाला बड़ा ऑपरेशन

ईरान से अमेरिकी पायलट को वापस निकालने के अभियान में इजरायल की आर्मी का भी बड़ा हाथ है, जिसकी दो फोर्सेज (सायरेत मतकल और शालदाग) ने रेस्क्यू अभियान में अहम रोल निभाया. ईरान ने अमेरिका के दो फाइटर जेट एफ-15ई और ए-10 को हवा में मार गिराया था, तेहरान के अटैक में F-15E के दो क्रू मेंबर्स में से एक को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सुरक्षित वापस निकाल लिया था, जबकि एक लापता था. उसको बाहर निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था.

अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को सुरक्षित निकालकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया. इसमें इजरायल की दो कमांडो यूनिट सायरेत मतकल और शालदाग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन फोर्सेज के कमांडो ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाए. आइए जानते हैं इजरायल की ये दोनों फोर्स कितनी खतरनाक और शक्तिशाली हैं और इनके नामकरण से लेकर स्थापना कब की गई थी.

क्या है सायरेत मतकल?

मिडिल ईस्ट जंग के दौरान आपने इजरायल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF का नाम सुना होगा. सायरेत मतकल इसी की एक स्पेशल और प्रमुख फोर्स यूनिट है. इसकी स्थापना साल 1957 में की गई थी. इसमें शामिल होने के लिए कमांडो को कड़ी ट्रेनिंग लेनी होती है. इसको गठन का मकसद दुश्मनों के इलाके की थाह लेना, खुफिया जानकारी जुटाना और अपने बंधकों को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने के साथ आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के लिए किया गया है. यह दुश्मनों की सीमा में घुसकर, जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते अटैक करने में माहिर मानी जाती है.

'सीक्रेट ऑपरेशन' में इस्तेमाल

दरअसल, इजरायल डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर को जनरल स्टाफ या मतकल कहा जाता है. वहीं, दुश्मनों का पता लगाने में माहिर स्पेशल फोर्स टुकड़ियां 'सायरेत' कहलाती हैं. यही वजह है कि इसे सायरेत मतकल कहा जाता है, जो सीधे जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करती है. यह सीक्रेट ऑपेरशन को अंजाम देने के लिए जानी जाती है. सायरेत मतकल को 'यूनिट 269' के नाम से भी जाना जाता है.

कैसे हुआ सायरेत मतकल का गठन?

इजरालय की इस खतरनाक और पावरफुल स्पेशल फोर्स के गठन की कहानी भी रोचक है. साल 1948 में बना इजरायल स्थापना के बाद से ही बाहरी खतरों से जूझ रहा है. शुरुआत में गुरिल्ला वॉर के जरिए दुश्मन इजरायली लोगों को बंधक बना रहे थे. इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही 1957 में एक स्पेशल कमांडो यूनिट बनाने का सुझाव तत्कालीन आईडीएफ जनरल ने दिया था. इसके बाद इस यूनिट की स्थापना की गई थी.