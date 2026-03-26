ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब और भयानक रूप ले सकती है. एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि ईरान के विशिष्ट नौसैनिक बल के कमांडर अलीरेज़ा तंगसिरी दक्षिणी ईरान में एक हमले में मारे गए हैं.

ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नौसैनिक विंग के प्रमुख तंगसिरी की मौत पोर्ट शहर बंदर अब्बास में हुए हमले में हुई. अधिकारी ने बताया कि कमोडोर तंगसिरी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे. इस अहम जलमार्ग पर ईरान के नियंत्रण ने मध्य पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति को पूरी तरह से बाधित कर दिया है.

ईरान की सैन्य नेतृत्व को बड़ा झटका

अगर इस हमले की पुष्टि होती है, तो इसे ईरान की सैन्य नेतृत्व, खासकर नौसेना के लिए बड़ा झटका माना जाएगा. फारस की खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है.

कौन थे अलीरेजा तंगसिरी?

तंगसिरी का जन्म दक्षिणी ईरान के बुशेहर प्रांत में हुआ था. उन्होंने ईरान-इराक युद्ध और 1980 के दशक में हुए “टैंकर वॉर” के दौरान सेवा दी थी. इसके बाद वे IRGC नौसेना में लगातार आगे बढ़ते गए. उन्होंने बंदर अब्बास में नौसेना के प्रथम जिला कमांडर के रूप में काम किया और 2010 से 2018 तक डिप्टी कमांडर रहे. इसके बाद उन्हें नौसेना का प्रमुख बनाया गया.

युद्ध में लगातार हो रहे बड़े नुकसान

तंगसिरी की मौत, 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद मारे गए वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की लंबी सूची में शामिल हो गई है. इसी दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए थे.

खामेनेई और अन्य नेताओं की भी मौत का दावा

इस संघर्ष के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने का भी दावा किया गया था, जिसे सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है. इसके बाद ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर लगातार हमले हुए.

लारिजानी और अन्य अधिकारी भी बने निशाना

17 मार्च को वरिष्ठ नेता अली लारिजानी की तेहरान के बाहरी इलाके में इजरायली हमले में मौत हो गई थी, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए बताए गए. इसके कुछ दिन बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी भी अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में मारे गए. उनकी मौत उस समय हुई जब उन्होंने कुछ घंटों पहले ही टीवी पर आकर कहा था कि युद्ध के बावजूद ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता पूरी तरह बरकरार है.