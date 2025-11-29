दमिश्क के ग्रामीण इलाके बेत जिन्न में इजरायल की जमीनी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है. सीरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार इस ताज़ा घुसपैठ में कम से कम 13 आम नागरिकों की जान चली गई, जिनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल थे. 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं.

सीरियाई विदेश मंत्रालय ने बेत जिन्न की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह वॉर क्राइम करार दिया है. सरकारी एजेंसी SANA ने जानकारी दी कि कई शव गोलान के अल-सलाम अस्पताल भेजे गए, जबकि आसमान में लगातार इजरायली ड्रोन मंडरा रहे हैं. राहत दलों को भी गांव में घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि सेना किसी भी हलचल पर हमला कर रही है.

स्थानीय लोगों का दावा

अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बेत जिन्न हमेशा से साधारण किसानों और चरवाहों का इलाका रहा है. लोगों का कहना है कि यहां न हिज़्बुल्लाह की उपस्थिति है, न कोई अन्य सशस्त्र गुट. इस वजह से रात के अंधेरे में हुई इजरायली घुसपैठ सबके लिए बेहद चौंकाने वाली रही.

इजरायल की सफाई

इजरायली सेना ने पुष्टि की कि बेत जिन्न में हुए अभियान में उसके छह सैनिक घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई गई. सेना ने कहा कि जिन व्यक्तियों को खतरा माना गया, उन्हें मार दिया गया या हिरासत में लिया गया. इजरायली मीडिया का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट को स्थानीय लड़ाकों ने घेर लिया था, जिसके बाद सैनिकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर, मिसाइल और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया.

घायल नागरिकों की आंखों देखी

दमिश्क के अस्पताल में भर्ती एक नागरिक इयाद दाहर ने बताया कि वह सो रहे थे तभी अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी. बाहर निकलने पर उन्होंने चारों तरफ इजरायली सैनिकों और टैंकों को खड़ा देखा. उनके अनुसार सेना के हटते ही गोलीबारी शुरू हो गई और पूरा गांव धुएं से भर गया.

सीरिया में इजरायली दखल बढ़ने का दावा

पिछले एक साल में दक्षिणी सीरिया और गोलान सीमा पर इजरायल की सैन्य उपस्थिति पहले से कहीं अधिक सक्रिय हुई है. रिपोर्टों का कहना है कि इजरायली सेना अब खुले तौर पर सीरियाई सीमा में प्रवेश कर रही है और कई नागरिकों को पकड़कर इजरायल ले जाया जा रहा है. मीडिया में यह भी सामने आया कि इस बार चर्चा की वजह सीरियाइयों की मौत नहीं, बल्कि इजरायली सैनिकों का घायल होना बताया जा रहा है.

बेत जिन्न में माहौल बेहद तनावपूर्ण

घुसपैठ के बाद क्षेत्र में लगातार गोलीबारी सुनाई दे रही है. ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं, तोपों की आवाज़ें रुक नहीं रही हैं और सैकड़ों परिवार सुरक्षा की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं. हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि किसी भी समय संघर्ष और बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें: US Minuteman-3 Missile: अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल मिनटमैन 3 को बनाने में कितना आता है खर्च? जानें इसकी ताकत