हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक

इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर की एयरस्ट्राइक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक

इजराइल की ओर से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं. अब इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर एयरस्ट्राइक की है. साथ ही सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अटैक किया है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 03 Mar 2026 04:23 PM (IST)
यूएस-इजरायल मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तेहरान की ओर से भी करारा पलटवार किया जा रहा है. पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है. जंग का आज (3 मार्च) को चौथा दिन है. इन सब के बीच इजरायल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर भी इजराइल की एयरस्ट्राइक हुई है.

इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि उसने ईरान के शासन के नेतृत्व पर एयर स्ट्राइक की है. टेलीग्राम के बयान के मुताबिक,   IDF ने कहा कि राष्ट्रपति ऑफिस और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर ताबड़तोड़ हमला किया है. यह भी दावा किया गया है कि एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सैन्य प्रशिक्षण संस्थान और एक अन्य अहम ढांचे को भी निशाना बनाया गया है.

खामेनेई करते थे परिसर का इस्तेमाल

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने यह भी दावा किया है कि जिस परिसर पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया है, उसका ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी इस्तेमाल किया करते थे. बता दें कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सु्प्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई थी. इसके अलावा ईरान की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है. अपने सबसे बड़े नेता को खोने के बाद भी ईरान की ओर से जवाबी हमले तेज किए गए हैं और वह इजरायल के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है.

अमेरिका-इजरायल के हमलों में 787 की मौत

ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक, शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर शुरू किए हमलों में अब तक लगभग 787 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता संगठन एचआरएएनए (HRANA) ने 742 नागरिकों की मौत का दावा किया है, जिसमें 176 बच्चे शामिल हैं. 

 

 

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Published at : 03 Mar 2026 03:49 PM (IST)
Iran Breaking News ISRAEL ISRAEL IRAN WAR #iran
विश्व
विश्व
विश्व
विश्व
