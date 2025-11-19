हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत

हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत

Israel-Hamas Conflict: इजरायली सेना (IDF) ने कहा कि उसने ऐन अल-हिलवे इलाके में मौजूद हमास के एक 'ट्रेनिंग कंपाउंड' को निशाना बनाया. हमास ने जवाब में कहा कि यह दावा पूरी तरह 'मनगढ़ंत' है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

दक्षिणी लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. इजरायल ने दावा किया कि उसका निशाना हमास के सदस्य थे, जबकि हमास ने इन आरोपों को 'झूठ और गढ़ी हुई कहानी' बताया है.

इजरायल का दावा- 'हमास के ट्रेनिंग कैंप को बनाया निशाना'
इजरायली सेना (IDF) ने कहा कि उसने ऐन अल-हिलवे (Ein el-Hilweh) इलाके में मौजूद हमास के एक 'ट्रेनिंग कंपाउंड' को निशाना बनाया. उनके मुताबिक, यह स्थान इजरायल पर हमले की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. हमास ने जवाब में कहा कि यह दावा पूरी तरह 'मनगढ़ंत' है और फिलिस्तीनी कैंपों में उनके किसी भी तरह के सैन्य ठिकाने नहीं हैं.

घायलों का इलाज जारी, कैंप में अफरा-तफरी
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों के अलावा कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि ऐन अल-हिलवे कैंप की तंग गलियों से एंबुलेंस तेजी से गुजर रही थीं और इलाके से धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा था. रिपोर्टों के अनुसार हमला एक मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में हुआ, जहां आमतौर पर रात के समय काफी भीड़ रहती है.

हमास ने लगाया क्या आरोप?
हमास ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल ने जिस जगह को निशाना बनाया, वह असल में एक 'खुला खेल का मैदान' था, न कि कोई सैन्य ठिकाना. IDF का कहना है कि उसने हमले से पहले नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए 'सटीक हथियारों, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी' का इस्तेमाल किया.

2023 से इजरायल-हमास-हिज्बुल्लाह संघर्ष तेज
7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया. गाजा के हमास-प्रशासित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इसके बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में अब तक 69,169 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है . हमास के हमले के अगले दिन लेबनान स्थित ईरान समर्थित संगठन हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे. इसके बाद दोनों के बीच 13 महीनों तक संघर्ष चलता रहा, जो अक्टूबर 2024 में इजरायल की भारी बमबारी और जमीनी कार्रवाई के साथ और तेज हो गया.

लेबनान में भारी जनहानि
लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि इस संघर्ष में देश में लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे. इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए. इजरायल का दावा है कि उसकी तरफ से 80 सैनिक और 47 नागरिक इन हमलों में मारे गए.

Published at : 19 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Tags :
Palestine Lebanon Hamas ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
Home Tips
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget