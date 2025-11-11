इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद जिला अदालत के पास जोरदार धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हैं. धमाका कार में सिलिंडर फटने से हुआ. इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार (11 नवंबर) दोपहर जिला अदालत के पास एक भीषण धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह धमाका अदालत परिसर की पार्किंग में खड़ी एक कार में रखे गैस सिलिंडर के फटने से हुआ.
धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे पुलिस लाइन्स मुख्यालय तक सुना गया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया. प्रारंभिक जांच के लिए बम निरोधक दस्ते और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है.
पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास हुआ धमाका
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह विस्फोट अदालत परिसर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पास हुआ. धमाके के कारण कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. सभी घायलों को तुरंत पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
धमाके के कारणों की जांच जारी
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट किसी प्लांटेड डिवाइस, सिलिंडर ब्लास्ट या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ. बम निरोधक विशेषज्ञ धमाके के मलबे की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्फोट किस प्रकार का था.
🚨🇵🇰💥 Just In:— Mritunjay Kumar (@Mritunjayrocks) November 11, 2025
Explosion reported at a court in Islamabad.
Pakistani media say it was a gas cylinder explosion.
Story developing.
From: @OsintTV#Islamabad #Pakistan #RedFort #LalQila pic.twitter.com/06x0uKrqXV
सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील किया
धमाके के बाद अदालत और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. अदालत की सभी कार्यवाही फिलहाल रोक दी गई है और लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की गई है.
पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमाका उस वक्त हुआ जब अदालत क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ थी. पुलिस को शक है कि धमाका किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
