पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत से पहले पाक उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सरकार के दौरान तत्कालीन ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद चाय पीने गए थे, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के हमलों से भुगत रहा है.

पाकिस्तान की सीनेट में बोलते हुए इशाक डार ने कहा कि सितंबर 2021 में तत्कालीन ISI प्रमुख की सेरेना होटल में चाय आज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है, क्यों कि चाय ने पाक-अफगान सरहदों को खोल दिया था जिसकी वजह से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खूंखार आतंकी पाकिस्तान में घुस आए थे और आज पाकिस्तान की सेना का खून बहा रहे हैं. इशाक डार ने आगे कहा कि 2021 के फैज हमीद के दौरे वाली गलती दोबारा दोहराने की अब गुंजाइश नहीं बची है.

बातचीत के बाद भी बिगड़ गए हालात

गौरतलब है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद तालिबान की सरकार के गठन के लिए खुद तत्कालीन ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गए थे. उन्होंने काबुल के सेरेना होटल में तालिबान के नेताओं के साथ बातचीत की थी. इस दौरान उनकी चाय पीने की तस्वीर काफी सुर्खियों रही थी.

पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि तालिबान के आने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध और बेहतर होंगे, लेकिन आज 4 साल के बाद हालात ये है कि पिछले महीने ही दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए थे और अब शांति के लिए दोनों देश गुरुवार से एक दूसरे के साथ वार्ता कर रहे हैं.

बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने बीते महीने अफगानिस्तान में हवाई हमला कर दिया था. इसके जवाब में तालिबान ने भी सख्त एक्शन लिया. उसने पाक सेना को करारा जवाब दिया.