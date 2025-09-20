आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2

आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों से तत्काल खाली कराया गया है. शनिवार (20 सितंबर, 2025) को एहतियात के तौर पर यहां टर्मिनल 2 को खाली कराया. अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि सुरक्षा खतरे का असल कारण क्या है. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में यह संभावना जताई गई है कि एयरपोर्ट पर कोई संदिग्ध पैकेट या बम की सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है.

यात्रियों को टर्मिनल 1 में भेजा गया

अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को टर्मिनल 1 में भेजा गया, जहां कई लोग लंबे समय तक हॉल में इंतजार कर रहे हैं. एयरपोर्ट से कम जानकारी मिलने के कारण यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

(1/3) 🚨 Update: Dublin Airport can confirm Terminal 2 has been evacuated as a precaution. Passenger & staff safety remains our top priority. Flights may face temporary disruption - please check with your airline. pic.twitter.com/qhKdzYN6uz — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025

यूरोप के अन्य एयरपोर्ट्स पर साइबर-हमले का असर

इस घटना के कुछ घंटे पहले ही यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर-हमले हुए थे. लंदन के हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द हुईं और उड़ानों में बड़ी देरी हुई. साइबर-हमले ने दिखाया कि आधुनिक एयरपोर्ट सिस्टम डिजिटल तकनीक पर बहुत निर्भर हैं, जिससे चेक-इन, सुरक्षा और बैगेज संचालन प्रभावित होते हैं.

एयरपोर्ट प्रशासन की प्रतिक्रिया

डबलिन एयरपोर्ट ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा सबसे अहम है. प्रशासन सभी फ्लाइट्स और यात्रियों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है. फिलहाल कुछ देरी और संचालन में परेशानी जारी है, और यात्रियों को एयरलाइन से अपडेट लेते रहने की सलाह दी गई है.



ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में टर्मिनल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इंतजार करती दिखाई दे रही है, जबकि गार्ड और एयरपोर्ट पुलिस की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच रही हैं. टर्मिनल 2 पर एयर लिंगस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा, एमिरेट्स और यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस का संचालन होता है.