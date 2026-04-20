ईरान की वो महिला, जिसने कराई बम, ड्रोन और गोला-बारूद की बड़ी डील, अमेरिका ने कर लिया गिरफ्तार

अमेरिका के लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट पर 44 वर्षीय ईरानी महिला शमीम माफी को गिरफ्तार किया गया. उन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान और सूडान के बीच ड्रोन और बम सहित हथियारों के सौदे में दलाली की थी. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक शमीम माफी द्वारा संचालित कंपनी के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी की जाती थी और उस कंपनी को 2025 में 70 लाख डॉलर से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ. अमेरिकी प्रथम अटॉर्नी बिल एस्सेली ने रविवार को एक पोस्ट में कहा कि ईरानी महिला पर ईरान और सूडानी सशस्त्र बलों के बीच ड्रोन, बम, बम फ्यूज और लाखों राउंड गोला-बारूद की बिक्री में दलाली करने का आरोप लगाया जाएगा. उन्होंने इस पोस्ट में महिला की एक तस्वीर भी शेयर की.

सामने आईं गिरफ्तारी की गिरफ्तारी की तस्वीरें

एसैली की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में से एक में एफबीआई जैकेट पहने एक व्यक्ति को लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट (एलएएक्स) टर्मिनल के बाहर एक महिला को सेडान कार की पिछली सीट पर बिठाते हुए दिखाया गया और दूसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में कैश दिखाया गया है. हालांकि इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है. एसैली ने आगे कहा, "माफी एक ईरानी नागरिक हैं, जो 2016 में अमेरिका की कानूनी तौर पर स्थायी निवासी बन गईं."

कितने साल की हो सकती है सजा

दोषी पाए जाने पर शमीम माफी को अधिकतम 20 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है. शमीम माफी पर सूडान को हथियार तस्करी में ईरान की सहायता करने का आरोप है. एपी की एक रिपोर्ट के अनुसार माफी और एक अज्ञात साजिशकर्ता ओमान में एटलस इंटरनेशनल बिजनेस नामक कंपनी चलाते थे, जो हथियारों की तस्करी करती थी.

अदालती दस्तावेज़ों से पता चलता है कि दोनों ने सूडान के रक्षा मंत्रालय को 55,000 बम के फ्यूज़ बेचने में दलाली की थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 70 मिलियन डॉलर से अधिक के ईरानी निर्मित मोहजर-6 सशस्त्र ड्रोन के अनुबंध भी इस बिक्री का हिस्सा थे. माफी दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों के सीधे संपर्क में थीं. खबरों के मुताबिक, ईरानी महिला को सोमवार को लॉस एंजिल्स स्थित अमेरिकी जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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