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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कौन हैं ट्रंप...', पेजेशकियान ने अमेरिका को दिखाई आंख, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया ईरान का अधिकार

'कौन हैं ट्रंप...', पेजेशकियान ने अमेरिका को दिखाई आंख, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया ईरान का अधिकार

Middle East Conflict: ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की अमेरिका की मांग के सामने तेहरान झुकने को तैयार नहीं है. ईरान के राष्ट्रपति ने अपने बयान में इसे ईरान का तकनीकि अधिकार करार दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Apr 2026 04:51 PM (IST)
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Pezeshkian Slams Trump: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की कोशिशों को सही ठहराने को लेकर चुनौती दी है. यह सवाल ईरानी राष्ट्रपति ने कानूनी तौर पर उठाया है. पेजेशकियान ने इसे एक तरह से बाहरी दखल करार दिया है. अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने को लेकर दबाव बनाया हुआ है. 

ईरान के राष्ट्रपति बोले, परमाणु कार्यक्रम किस जुर्म के लिए रोकें? 

अलजजीरा में छपी खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति पेजेशकियान ने ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के पास देश से उसके टेक्नोलॉजिकल हक छीनने की कोशिश करने का कोई सही कारण नहीं है. राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब ईरान और अमेरिका के बीच इस मुद्दे तनाव बना हुआ है. राष्ट्रपति ने अमेरिका प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता. यह नहीं बताते कि किस जुर्म के लिए? वह कौन होते हैं. किसी देश को उसके अधिकारों से दूर रखने वाले?  

ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने को तैयार नहीं

अब माना जा रहा है कि ईरान बिल्कुल अमेरिका के सामने अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर झुकने को तैयार नहीं है. साथ ही ईरानी लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर रास्ता उसका सॉवरेन अधिकार है. इधर, ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को बहुत अच्छी बातचीत बताया है. साथ ही सख्त चेतावनी भी जारी की है. यह चेतावनी उन्होंने हॉर्मुज को लेकर जारी की है.

फिलहाल ईरान और अमेरिका में नाजुक सीजफायर बना हुआ है. दोनों देशों के बीच पिछले 8 हफ्ते से युद्ध चल रहा है. यह युद्ध अब खाड़ी देशों में भी फैल चुका है. इस सीजफायर की टाइमलाइन करीब है. इधर ईरान ने हॉर्मुज पर फिर से नाकेबंदी कर दी है.  

यह भी पढ़ें: 'भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि

Published at : 19 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
America IRAN President Pezeshkian
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