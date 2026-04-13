US Iran War: ईरान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है. इस बयान से अमेरिका और इजरायल को मिर्ची लग सकती है. ईरान के दूत ने भारत, रूस और चीन की सराहना की है. साथ ही अमेरिका इजरायल पर निशाना साधते हुए उनपर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है. मुंबई में ईरान के काउंसल जनरल सईद रजा मोसयेब मोतलाघ ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग ने अपने हितों के जोखिम के बावजूद शांति का रुख अपनाया है.

उन्होंने यह भी कहा, 'विडंबना यह है कि आज अमेरिका और इजरायल खुद ही समाधान के तौर पर हत्या की बात कर रहे हैं. जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, दुनिया को लगातार संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा.'

ईरान के राष्ट्रपति बोले- अमेरिका को अपनी तानाशाही छोड़ना होगी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिया ने संकेत दिया है कि तेहरान अमेरिका के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है. अगर इस समझौते के समाधान पर पहुंचना है तो वॉशिंगटन को अपनी तानाशाही छोड़ना होगी. ईरान के लोगों के अधिकारों का सम्मान करना होगा.

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ट्रंप बोले- वह बातचीत के लिए वापस आएंगे

इधर, शनिवार को इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने पर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए. वो (ईरान) बातचीत के लिए फिर आएंगे. अगर नहीं आएंगे तो भी ठीक है. उनको इसकी परवाह नहीं है. साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि युद्ध के बाद ईरान की स्थिति बेहद खराब है.

लेबनान में इजरायल हमलों में अबतक इतने लोग मारे गए

सीजफायर के बाद भी लेबनान पर इजरायल हमले कर रहा है. इजरायली हमलों में 2 मार्च के बाद लेबनान में कुल 2055 लोग मारे गए. अबतक 6588 लोग जख्मी हुए हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं. इनमें से 35 लोग सिर्फ रविवार को ही मारे गए हैं.

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