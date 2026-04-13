हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप

US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप

Israel Iran War:: मुंबई में ईरान के काउंसल जनरल सईद रजा मोसयेब मोतलाघ ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग ने अपने हितों के जोखिम के बावजूद शांति का रुख अपनाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Apr 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran War: ईरान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है. इस बयान से अमेरिका और इजरायल को मिर्ची लग सकती है. ईरान के दूत ने भारत, रूस और चीन की सराहना की है. साथ ही अमेरिका इजरायल पर निशाना साधते हुए उनपर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है.  मुंबई में ईरान के काउंसल जनरल सईद रजा मोसयेब मोतलाघ ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि नई दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग ने अपने हितों के जोखिम के बावजूद शांति का रुख अपनाया है.

उन्होंने यह भी कहा, 'विडंबना यह है कि आज अमेरिका और इजरायल खुद ही समाधान के तौर पर हत्या की बात कर रहे हैं. जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, दुनिया को लगातार संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा.'

ईरान के राष्ट्रपति बोले- अमेरिका को अपनी तानाशाही छोड़ना होगी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिया ने संकेत दिया है कि तेहरान अमेरिका के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है. अगर इस समझौते के समाधान पर पहुंचना है तो वॉशिंगटन को अपनी तानाशाही छोड़ना होगी. ईरान के लोगों के अधिकारों का सम्मान करना होगा. 

ट्रंप बोले- वह बातचीत के लिए वापस आएंगे

इधर, शनिवार को इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने पर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए. वो (ईरान) बातचीत के लिए फिर आएंगे. अगर नहीं आएंगे तो भी ठीक है. उनको इसकी परवाह नहीं है. साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि युद्ध के बाद ईरान की स्थिति बेहद खराब है.

लेबनान में इजरायल हमलों में अबतक इतने लोग मारे गए

सीजफायर के बाद भी लेबनान पर इजरायल हमले कर रहा है. इजरायली हमलों में 2 मार्च के बाद लेबनान में कुल 2055 लोग मारे गए. अबतक 6588 लोग जख्मी हुए हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं. इनमें से 35 लोग सिर्फ रविवार को ही मारे गए हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने होर्मुज के नाकेबंदी की दी धमकी तो भड़का चीन, कहा- 'कोई हमारे मामलों में दखल न दे'

Published at : 13 Apr 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
US INDIA ISRAEL WORLD NEWS IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, US-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
विश्व
US Iran War Live: 'अगर हमारे बंदरगाहों को ब्लॉक किया तो खाड़ी के पोर्ट भी नहीं रहेंगे सुरक्षित', ईरान ने फिर दी अमेरिका को धमकी
Live: 'अगर हमारे बंदरगाहों को ब्लॉक किया तो खाड़ी के पोर्ट भी नहीं रहेंगे सुरक्षित', ईरान ने फिर दी US को धमकी
विश्व
Iran War: पहले 50% टैरिफ की धमकी, अब US से तेल खरीदने की सिफारिश... ईरान वॉर के बीच ट्रंप का नया पैंतरा
पहले 50% टैरिफ की धमकी, अब US से तेल खरीदने की सिफारिश... ईरान वॉर के बीच ट्रंप का नया पैंतरा
विश्व
‘मुझे ट्रंप से डर नहीं...’, पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा- युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे
‘मुझे ट्रंप से डर नहीं...’, पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा- युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘मुझे ट्रंप से डर नहीं...’, पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा- युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे
‘मुझे ट्रंप से डर नहीं...’, पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा- युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
नोएडा मामले पर योगी सरकार के मंत्री बोले- सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही
विश्व
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
एक अरब डॉलर और शादी के लिए सबसे खूबसूरत महिला.... युगांडा के आर्मी चीफ ने क्यों की तुर्किए से अजीबोगरीब डिमांड?
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
Iran-US Talks: ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के नाकेबंदी की धमकी क्यों दी, जिसे ईरान ने खुद कर रखा है बंद? जानें क्या है अमेरिका की चाल
Results
Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
यूपी बोर्ड, सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड के नतीजे किस दिन आएंगे, यहां जानें पूरी जानकारी
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: 'हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश हो रही', ममता बनर्जी की सरकार को लेकर CM योगी ने क्या कुछ कहा?
LIVE: 'हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश हो रही', ममता बनर्जी की सरकार को लेकर CM योगी ने क्या कुछ कहा?
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget