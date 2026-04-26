ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शनिवार को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से चर्चा करने और युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए तेहरान की मांगों की सूची साझा करने के बाद इस्लामाबाद से रवाना हो गए, जिससे अमेरिका के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. अराघची के पाकिस्तान से रवाना होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने घोषणा की कि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अब ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे.

ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास सभी विकल्प मौजूद हैं.'अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'मैंने ईरानियों से मिलने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले अपने प्रतिनिधियों की यात्रा रद्द कर दी है. यात्रा में बहुत समय बर्बाद हो रहा है, काम का बोझ भी बहुत ज्यादा है! इसके अलावा, उनके ‘नेतृत्व’ में भ्रम की स्थिति है. किसी को नहीं पता कि सत्ता किसके हाथ में है, यहां तक ​​कि उन्हें भी नहीं. साथ ही, हमारे पास सारे विकल्प हैं, उनके पास एक भी नहीं! अगर वे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बस फोन करना है!!'

अराघची ने शहबाज-मुनीर के साथ की मुलाकात

शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचे अराघची ने शनिवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. अराघची ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान की यात्रा अत्यंत सार्थक रही. हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए किए गए भाईचारे के प्रयासों की हम बहुत सराहना करते हैं. अभी यह देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वाकई गंभीर है.'

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प्रधानमंत्री शहबाज ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 'क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का बेहद सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान किया. हमने पाकिस्तान-ईरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर भी चर्चा की.'

बैठक में उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. इसके तुरंत बाद, प्रधानमंत्री शहबाज ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को फोन किया और क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों पर चर्चा की. क्षेत्रीय शांति के प्रति पाकिस्तान की दृढ़ प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने ईमानदार प्रयासों को जारी रखेगा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, 'दोनों नेताओं ने घनिष्ठ समन्वय जारी रखने पर सहमति जताई.'

विटकॉफ-कुशनर को नहीं जाने दिया पाकिस्तान: ट्रंप

ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने शीर्ष अमेरिकी दूतों को ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने शनिवार को 'फॉक्स न्यूज' को फोन पर दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने अमेरिकी वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से कहा, 'आप अब 18 घंटे की उड़ान भरकर फालतू की बातें करने नहीं जा रहे हैं.'यूएस राष्ट्रपति ने कहा कि ईरानी जब चाहें अमेरिका को फोन कर सकते हैं.

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इस्लामाबाद से ओमान रवाना हुए अराघची

अराघची अब अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए ओमान जा रहे हैं. यह वार्ता का दूसरा दौर होना था क्योंकि 11-12 अप्रैल को हुआ पहला दौर बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया था. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई' से कहा, 'अराघची ने मुनीर से औपचारिक मुलाकात की और अमेरिका के साथ शांति वार्ता से संबंधित मामलों पर चर्चा की.'

ईरानी दूतावास ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दोनों पक्षों ने 'द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम की समीक्षा की.' प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और मुनीर भी मौजूद थे, जहां दोनों पक्षों ने क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की.

अधिकारी ने कहा, 'ऐसा लगता है कि अराघची ने पाकिस्तान को ईरान की कुछ चिंताओं से अवगत कराया है, जिन्हें इस्लामाबाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर उनके साथ साझा करेगा. यदि अमेरिका इन चिंताओं को दूर करने और कुछ समझदारी दिखाने के लिए सहमत होता है तो बाद में इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का दूसरा दौर होगा.'

ईरान ने अराघची के दौरे के बारे में क्या बताया?

इससे पहले दिन में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक आयोजित करने की योजना नहीं है. उन्होंने कहा, 'ईरान का पक्ष पाकिस्तान को बता दिया जाएगा.'

अराघची ने शुक्रवार को इस्लामाबाद रवाना होने से पहले कहा था कि वह पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरे पर निकल रहे हैं और उनकी यात्राओं का उद्देश्य द्विपक्षीय मामलों पर हमारे भागीदारों के साथ घनिष्ठ समन्वय करना और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करना है. उन्होंने कहा, 'हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं.'