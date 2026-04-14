इस्लामाबाद पीस टॉक के फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की घोषणा की थी. ट्रंप के इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है, जिसमें अमेरिका के इस कदम का मजाक उड़ाया गया.

ईरानी दूतावास ने शेयर किया वीडियो

दूतावास की ओर से शेयर किया गया वीडियो बॉलीवुड मूवी 'धमाल' का एक लोकप्रिय सीन था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर लगाए गए नौसैनिक नाकाबंदी का मजाक उड़ाया गया. होर्मुज स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ही व्यवधानों का सामना कर रहा है.

वीडियो क्लिप में क्या है?

शेयर किए गए वीडियो में अभिनेता रितेश देशमुख का किरदार कुछ लोगों से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है. इस कॉमेडी सीन में वह एक ऐसे दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, जिसमें दोनों तरफ से आसानी से पहुंचा जा सकता है. वीडियो में देशमुख के किरदार को अमेरिका और उसका पीछा करने वाले लोगों को ईरान के रूप में दिखाया गया है.

मुंबई स्थित ईरानी दूतावास ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर कर लिखा, 'भारतीय मीम्स सबसे बेहतरीन (GOAT) हैं.' बता दें, GOAT एक लोकप्रिय स्लैंग है, जिसका पूरा नाम Greatest of All Time है.

ईरानी दूतावास की ओर से शेयर किए गए एक दूसरे पोस्ट में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के एक मशहूर डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पर तंज कसा था. वाणिज्य दूतावास ने कहा, 'मजेदार बात है कि ट्रंप ईरान की नौसेना को ‘खत्म’ बताते रहे. अब उन्हें पता चलेगा कि कैसे एक बड़ा हमला किसी को पल भर में काबू कर सकता है. अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है.'

“Red bees of the #PersianGulf” yeah, the fast missile boats are warming up.



Funny how #Trump kept claiming #Iran’s navy was “finished”… now they’re about to find out how a swarm can pin you down real quick.



Abhi toh sirf trailer hai, picture abhi baaki hai 😏.#HORMUZ pic.twitter.com/Wu0FV5iMIc — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 13, 2026

यूएस ने ब्लॉक किया होर्मुज स्ट्रेट

पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन के साथ बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने सोमवार (13 अप्रैल) को होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी का ऐलान किया. डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी ईरानी जो 'हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोलीबारी करेगा' उसे 'नरक में भेज दिया जाएगा'. ट्रंप की चेतावनी से अमेरिका ने युद्ध को लेकर ईरान के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है.

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