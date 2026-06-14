हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपरमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत

परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत

ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अमेरिका के साथ डील के लिए तैयार किए गए MOU के फाइनल ड्राफ्ट में कई मुद्दों को शामिल किया गया है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Jun 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

Iran America Peace Deal: ईरान और अमेरिका के बीच जारी शांति वार्ता के समझौते को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं. ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अमेरिका के साथ डील के लिए तैयार किए गए MOU के फाइनल ड्राफ्ट में कई मुद्दों को शामिल किया गया है. 

इनमें तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से जुड़ी अहम बातें शामिल हैं. दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद अगले 60 दिनों में फाइनल डील पर बातचीत की जाएगी. ईरानी अधिकारी ने बताया कि इस एमओयू में कई मुद्दों को शामिल किया गया है. 

इसके अलावा जानकारी सामने आई है कि ईरान ने सभी कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज को तुरंत फिर से खोल दिया है. अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटा ली है. 

ईरान पर कोई नया बैन नहीं लगाएगा अमेरिका

वहीं अमेरिका इस बात पर सहमत है कि जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं होता, तबतक ईरान पर नया बैन नहीं लगाया जाएगा. अमेरिका एक निश्चित समय के लिए ईरान पर तेल से जुड़े बैन में ढील देगा. इससे तेहरान तेल बेच सकेगा. इससे कमाई कर सकेगा.  अमेरिका ईरान की रुकी हुई 25 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने पर सहमत है. इसमें सीधे नकद ट्रांसफर, क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग और फाइनेंशियल क्रेडिट लाइन जैसे तरीके शामिल होंगे.

यह भी पढे़ःं 'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया

परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान

तेहरान इस बात पर सहमत है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा, न ही हासिल करेगा. तेहरान अंतिम समझौता होने तक परमाणु मामले में मौजूदा स्थिति बनाने पर सहमत हुआ है. इसमें यूरेनियम संवर्धन न करना और परमाणु सुविधाओं का विस्तार न करना शामिल है. 

अमेरिका इस बात पर सहमत है कि तेहरान ईरान के भीतर अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करेगा, और ऐसा करने के तरीके पर 60 दिनों के भीतर चर्चा की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः 'अगले 24 घंटे में डील फाइनल', पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का बड़ा दावा, समझौते के लिए तैयार अमेरिका-ईरान?

Published at : 14 Jun 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
US  US IRAN Middle East Conflct
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत
परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत
विश्व
उथल-पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया, फ्रांस के साथ मिलकर करेंगे पहल..., पीएम मोदी ने बताई भारत की ताकत
उथल-पुथल के दौर से गुजर रही दुनिया, फ्रांस के साथ करेंगे पहल..., PM मोदी ने बताई भारत की ताकत
विश्व
'अराघची इस्तीफा दो...', अमेरिका के साथ पीस डील की खबरों के बीच ईरान में बवाल, सड़कों पर उतरे लोग
'अराघची इस्तीफा दो...', अमेरिका के साथ पीस डील की खबरों के बीच ईरान में बवाल, सड़कों पर उतरे लोग
विश्व
पहाड़, झील और वेस्ट यूरोप की सबसे ऊंची चोटी Mont Blanc, कितना खूबसूरत है फ्रांस का एवियान, जहां हो रही G7 समिट?
पहाड़, झील और वेस्ट यूरोप की सबसे ऊंची चोटी Mont Blanc, कितना खूबसूरत है फ्रांस का एवियान, जहां हो रही G7 समिट?
Advertisement

वीडियोज

Delhi TMC Rebel MP Meeting: बागियों की बैठक में शामिल होंगी Sayoni Ghosh | Bengal | Mamata Banerjee
US-Iran Deal: खुल जाएगा होर्मुज...ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म?आखिर क्या होने वाला है? Inside Story
Bengal TMC Crisis: Amit Shah से आधे घंटे तक क्या हुई बात? | Sudip Bandyopadhyay | Mamata | Suvendu
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर छात्रों का महातांडव! | Bihar Latest News
Khan Sir Controversy: खान सर को मिली जमानत...नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हत्या! उड़ गए सबके होश!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bandi Sanjay Convoy: बीच रास्ते में सरपट दौड़ रही थी मंत्री जी की कार! अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए सभी के होश, जानें पूरा मामला
बीच रास्ते में सरपट दौड़ रही थी मंत्री जी की कार! अचानक हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए सभी के होश, जानें पूरा मामला
राजस्थान
'मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देते, अगर इंदिरा गांधी होतीं तो...', अशोक गहलोत का BJP पर हमला
'मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देते, अगर इंदिरा गांधी होतीं तो...', अशोक गहलोत का BJP पर हमला
क्रिकेट
महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 7 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
इंडिया
'राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाने से...', केरल के पूर्व CM को गले ना लगाने वाले बयान पर भड़का लेफ्ट तो केसी वेणुगोपाल ने दिया जवाब
'राहुल गांधी को बलि का बकरा...', विजयन को गले ना लगाने वाले बयान पर भड़का लेफ्ट तो वेणुगोपाल ने दिया जवाब
इंडिया
'दादा आपका तो पेट खराब था', सुदीप बंद्योपाध्याय ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'दादा आपका तो पेट खराब था', सुदीप बंद्योपाध्याय ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
क्रिकेट
Watch: नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
इंडिया
Mobile Emergency Alert: अब अचानक आपका मोबाइल नहीं होगा वाइब्रेट, NDMA ने बंद किया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
अब अचानक आपका मोबाइल नहीं होगा वाइब्रेट, NDMA ने बंद किया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget