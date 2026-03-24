हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक तनाव एक बार फिर चरम पर है. मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी बलों ने इस महीने 11 मार्च को कम से कम दो नागरिक वाणिज्यिक जहाजों को जानबूझकर निशाना बनाया. रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है. HRW ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ह्यूमन राइट्स वॉच ने 11 मार्च को दो वाणिज्यिक जहाजों सेफसी विष्णु और मायूरी नारीको कथित रूप से जानबूझकर निशाना बनाए जाने का दस्तावेज़ीकरण किया है. यह जानकारी ईरानी अधिकारियों के बयानों, हमलों के बाद ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों-वीडियो और IMO के आंकड़ों के आधार पर जुटाई गई है.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि 1 मार्च से 17 मार्च के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी में 16 हमलों के चलते 17 वाणिज्यिक जहाज क्षतिग्रस्त हुए. इन घटनाओं में सात नाविकों और एक शिपयार्ड कर्मचारी की मौत हुई, चार नाविक लापता हैं, जबकि दस लोग घायल हुए, जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोफाघरी ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और इज़राइल के हमले जारी रहे तो ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य से एक लीटर तेल भी गुजरने नहीं देगा. इस बयान को HRW ने संभावित हमलों की मंशा का संकेत माना है.HRW ने यह भी कहा, 'अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों और नागरिक वस्तुओं पर सीधे हमले किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित हैं. युद्धरत पक्षों पर यह दायित्व है कि वे नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सभी संभव सावधानियां बरतें.'

भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर को लेकर चर्चा

सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर सेफसी विष्णु पर हमले को लेकर हुई, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (गल्प) असीम महाजन ने 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की थी कि एक क्रू सदस्य की जान गई, जबकि अन्य पांच को सुरक्षित निकालकर बसरा के एक होटल में ठहराया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि IMO को ब्रिटेन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर और मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर इंडियन ओशन जैसी एजेंसियों से डेटा मिलता है, जिसे वह जहाजों के फ्लैग स्टेट्स से सत्यापित करता है. हालांकि IMO यह तय नहीं कर पाया कि सभी हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है. इसके बावजूद 19 मार्च को IMO काउंसिल ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की कथित धमकियों और जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की. HRW के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने जिन दो जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया, उन्हें सैन्य लक्ष्य साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया. इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

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