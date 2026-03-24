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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran War: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नागरिक जहाजों पर हमला? HRW रिपोर्ट से मचा हड़कंप, ईरान पर गंभीर आरोप

Iran War: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नागरिक जहाजों पर हमला? HRW रिपोर्ट से मचा हड़कंप, ईरान पर गंभीर आरोप

Iran War: ईरान में जारी युद्ध के बीच HRW रिपोर्ट बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हॉर्मुज में नागरिक जहाजों पर हमले का आरोप लगाया गया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 12:41 PM (IST)
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हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक तनाव एक बार फिर चरम पर है. मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी बलों ने इस महीने 11 मार्च को कम से कम दो नागरिक वाणिज्यिक जहाजों को जानबूझकर निशाना बनाया. रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है. HRW ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ह्यूमन राइट्स वॉच ने 11 मार्च को दो वाणिज्यिक जहाजों सेफसी विष्णु और मायूरी नारीको कथित रूप से जानबूझकर निशाना बनाए जाने का दस्तावेज़ीकरण किया है. यह जानकारी ईरानी अधिकारियों के बयानों, हमलों के बाद ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीरों-वीडियो और IMO के आंकड़ों के आधार पर जुटाई गई है.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि 1 मार्च से 17 मार्च के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी में 16 हमलों के चलते 17 वाणिज्यिक जहाज क्षतिग्रस्त हुए. इन घटनाओं में सात नाविकों और एक शिपयार्ड कर्मचारी की मौत हुई, चार नाविक लापता हैं, जबकि दस लोग घायल हुए, जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोफाघरी ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और इज़राइल के हमले जारी रहे तो ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य से एक लीटर तेल भी गुजरने नहीं देगा. इस बयान को HRW ने संभावित हमलों की मंशा का संकेत माना है.HRW ने यह भी कहा, 'अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों और नागरिक वस्तुओं पर सीधे हमले किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित हैं. युद्धरत पक्षों पर यह दायित्व है कि वे नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सभी संभव सावधानियां बरतें.'

भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर को लेकर चर्चा

सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय चालक दल वाले तेल टैंकर सेफसी विष्णु पर हमले को लेकर हुई, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (गल्प) असीम महाजन ने 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की थी कि एक क्रू सदस्य की जान गई, जबकि अन्य पांच को सुरक्षित निकालकर बसरा के एक होटल में ठहराया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि IMO को ब्रिटेन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर और मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर इंडियन ओशन जैसी एजेंसियों से डेटा मिलता है, जिसे वह जहाजों के फ्लैग स्टेट्स से सत्यापित करता है. हालांकि IMO यह तय नहीं कर पाया कि सभी हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है. इसके बावजूद 19 मार्च को IMO काउंसिल ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की कथित धमकियों और जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की. HRW के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने जिन दो जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया, उन्हें सैन्य लक्ष्य साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया. इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

ये भी पढ़ें: US-Iran War: नेतन्याहू नहीं, US के इस मंत्री ने छिड़वाई ईरान से जंग, ट्रंप ने खुलासा करते हुए कहा- 'तुमने ही तो...'

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Mar 2026 12:40 PM (IST)
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