शांति वार्ता बीच में छोड़कर चला गया था ईरान, हैरानी से देखते रह गए थे पाक PM शरीफ, वीडियो वायरल

डोनाल्ड ट्रंप की अपमानजनक बयानबाजी के बाद स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हाई लेवल शांति वार्ता के बीच ईरान का डेलीगेशन मीटिंग छोड़कर बाहर चला गया था. उस समय पाकिस्तान के पीएम शरीफ हैरान रह गए थे. इस बैठक में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में हैं.

अब उसी समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शरीफ से थोड़ी बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं. फिर अचानक ईरान का डेलीगेशन कमरे से बाहर चला गया. शरीफ ईरान के डेलीगेशन का इस तरह से अचानक बाहर चले जाने से हैरान दिखे. बाद में उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इशारा किया. इसमें वह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास से ही यह सब देख रहे थे. फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन की ओर बढ़े.

ट्रंप के बयान पर ईरान ने जताई आपत्ति

यह वॉकआउट तब हुआ, जब ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की तेहारन को दी गई इस तरह की चेतावनी पर आपत्ति जताई. इसमें कहा गया था कि नहीं तो तुम्हारा कोई देश नहीं बचेगा. ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने इन टिप्पणियों को चल रही बातचीत के दौरान पब्लिक और निजी तौर पर चिंता जाहिर की.

Delegasi Iran Walkout dari Perundingan AS

Minggu 21 Juni 26



Ini sebagai protes Iran terhadap post Trump di Truth Social:



"Iran must immediately stop their highly paid PROXIES in Lebanon from causing trouble.



If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last… pic.twitter.com/nlxPAQ8ZOB — Silvester Ad Astra (@KenalKripto) June 22, 2026

ईरान के अधिकारियों ने तर्क देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अमेरिका और ईरान मेमोंरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आर्टिकल 1 का उल्लंघन करती है. इसके तहत दोनों पक्ष बातचीत के दौरान एक दूसरे पर हमले से जुड़ी धमकी न देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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ईरान ने अमेरिका के साथ फोटो सेशन से किया इनकार

इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी डेलीगेशन के साथ तय संयुक्त फोटो सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया. इसे अमेरिका का मीडिया शो करार दिया. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप की सार्वजनिक धमकियों ने विश्वास को कमजोर किया है. इसके अलावा कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, शरीफ का वेलकम करते हैं, वहीं, वेंस को नजरंदाज कर देते हैं. इससे माना जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कूटनीतिक तौर पर नजरंदाज किया गया है.

दोनों देशों में तनाव के बीच भी बातचीत जारी है. यह बातचीत चार पक्षीय बैठक है. इसमें अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. इनका मकसद मिडिल ईस्ट में जारी जंग को किसी भी हाल में खत्म करना है. इसके लिए दोनों देशों के बीच डील पर बातचीत जारी है.

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