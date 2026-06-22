शांति वार्ता बीच में छोड़कर चला गया था ईरान, हैरानी से देखते रह गए थे पाक PM शरीफ, वीडियो वायरल

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशांति वार्ता बीच में छोड़कर चला गया था ईरान, हैरानी से देखते रह गए थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ, वीडियो वायरल

शांति वार्ता बीच में छोड़कर चला गया था ईरान, हैरानी से देखते रह गए थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ, वीडियो वायरल

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शरीफ से थोड़ी बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं. फिर अचानक ईरान का डेलीगेशन कमरे से बाहर चला गया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 22 Jun 2026 11:15 PM (IST)
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डोनाल्ड ट्रंप की अपमानजनक बयानबाजी के बाद स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हाई लेवल शांति वार्ता के बीच ईरान का डेलीगेशन मीटिंग छोड़कर बाहर चला गया था. उस समय पाकिस्तान के पीएम शरीफ हैरान रह गए थे. इस बैठक में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में हैं. 

अब उसी समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शरीफ से थोड़ी बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं. फिर अचानक ईरान का डेलीगेशन कमरे से बाहर चला गया. शरीफ ईरान के डेलीगेशन का इस तरह से अचानक बाहर चले जाने से हैरान दिखे. बाद में उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इशारा किया. इसमें वह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास से ही यह सब देख रहे थे. फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन की ओर बढ़े. 

ट्रंप के बयान पर ईरान ने जताई आपत्ति

यह वॉकआउट तब हुआ, जब ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की तेहारन को दी गई इस तरह की चेतावनी पर आपत्ति जताई. इसमें कहा गया था कि नहीं तो तुम्हारा कोई देश नहीं बचेगा. ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने इन टिप्पणियों को चल रही बातचीत के दौरान पब्लिक और निजी तौर पर चिंता जाहिर की. 

ईरान के अधिकारियों ने तर्क देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अमेरिका और ईरान मेमोंरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आर्टिकल 1 का उल्लंघन करती है. इसके तहत दोनों पक्ष बातचीत के दौरान एक दूसरे पर हमले से जुड़ी धमकी न देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

ये भी पढ़ें : 'समझौते की अच्छी नींव रखी...', स्विट्जरलैंड में ईरान से शांति वार्ता पर क्या बोले जेडी वेंस?

ईरान ने अमेरिका के साथ फोटो सेशन से किया इनकार

इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी डेलीगेशन के साथ तय संयुक्त फोटो सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया. इसे अमेरिका का मीडिया शो करार दिया. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप की सार्वजनिक धमकियों ने विश्वास को कमजोर किया है. इसके अलावा कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, शरीफ का वेलकम करते हैं, वहीं, वेंस को नजरंदाज कर देते हैं. इससे माना जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति को कूटनीतिक तौर पर नजरंदाज किया गया है.

दोनों देशों में तनाव के बीच भी बातचीत जारी है. यह बातचीत चार पक्षीय बैठक है. इसमें अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. इनका मकसद मिडिल ईस्ट में जारी जंग को किसी भी हाल में खत्म करना है. इसके लिए दोनों देशों के बीच डील पर बातचीत जारी है. 

Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 22 Jun 2026 11:15 PM (IST)
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