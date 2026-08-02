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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी क्राउन प्रिंस ने घुमाया फोन तो बदला ट्रंप का मन! ईरान युद्ध पर यू-टर्न

सऊदी क्राउन प्रिंस ने घुमाया फोन तो बदला ट्रंप का मन! ईरान युद्ध पर यू-टर्न

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पश्चिम एशिया के सहयोगी देशों ने ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है। इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी युद्ध न बढ़ाने की अपील की थी।

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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ईरान और इजरायल के बीच पिछले पांच महीनों से जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के सहयोगी देशों ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है। ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल उन्होंने ईरान पर नए सैन्य हमले का आदेश टाल दिया है। इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी ट्रंप से ईरान के साथ युद्ध न बढ़ाने की अपील की थी। 

ईरान ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

अमेरिकी न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु खतरे का अंत शामिल है। हालांकि, ईरान की ओर से इस दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ट्रंप बोले- फिलहाल हमला नहीं करेंगे

शनिवार शाम सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया के सहयोगी देशों ने युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते की बुनियादी शर्तों पर सहमति बना ली है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तत्काल, पूरी तरह और बिना किसी शर्त के खोलना तथा ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल होगा।

ट्रंप ने लिखा, "इस अनुरोध के आधार पर मैंने दुनिया के भविष्य और एक सफल एवं समृद्ध ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हमले को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जल्द से जल्द समझौता हो सके।"

ये भी पढ़ेंः ईरान में तबाही का मास्टर प्लान! ट्रंप ने अमेरिकी सेना को क्या दिया आदेश?

इजरायल भी समझौते के प्रयास में शामिल

ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ समझौता पूरा करने के प्रयास में शामिल हो गया है। उनका कहना है कि इस समझौते से पांच महीने से जारी युद्ध का अंत हो सकता है।

नए हमले के संकेत दे रहे थे ट्रंप

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिए थे कि वह ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य हमले दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से जताई चिंता

इस बीच शनिवार को सऊदी अरब के वास्तविक शासक और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। सऊदी अरब को चिंता है कि अगर अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है या अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले करता है, तो तेहरान जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है।

बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से यह भी जानना चाहा कि वह ईरान के खिलाफ किस तरह की नई सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के कई हथियार और लॉजिस्टिक ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई में साथ दिया था।

इसके बावजूद सऊदी अरब लगातार अमेरिका और ईरान से बातचीत के जरिए इस संघर्ष का स्थायी समाधान निकालने की अपील करता रहा है।

सऊदी रक्षा मंत्री और नेतन्याहू ने भी की अहम बैठकें

रणनीति पर चर्चा के लिए सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान बुधवार को वॉशिंगटन पहुंचे थे। वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अलग-अलग मुलाकात कर ईरान की स्थिति पर चर्चा की।

वहीं, मंगलवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बैठक थी। 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Iran War DONALD Trump US Iran Conflict
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