हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: ईरान पर इस मुस्लिम देश ने किया था सीक्रेट अटैक! एयरस्ट्राइक की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

Iran-US War: ईरान पर इस मुस्लिम देश ने किया था सीक्रेट अटैक! एयरस्ट्राइक की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

Iran-US War: सऊदी अरब ने मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में ईरान के कई ठिकानों पर सीक्रेट हवाई हमले किए थे. रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 May 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने भी मार्च महीने के आखिर में ईरान पर सीक्रेट हवाई हमले किए थे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो विदेशी और दो ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमले ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए थे. हालांकि,  सऊदी अरब ने कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि उसने ईरान की जमीन पर हमला किया था.

अधिकारियों के अनुसार ये हमले मार्च के आखिरी सप्ताह में किए गए थे. उसी समय ईरान की ओर से उन खाड़ी देशों पर हमले हो रहे थे, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. एक अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब ने यह कार्रवाई अपनी सुरक्षा के जवाब में की थी. हालांकि रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि ईरान के किन इलाकों को निशाना बनाया गया. यह भी नहीं बताया गया कि हमलों में कितना नुकसान हुआ.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के ईरानी फाइटर जेट्स को पनाह देने पर अमेरिका बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज और मुनीर...

सऊदी विदेश मंत्रालय ने नहीं दिया कोई जवाब

इस मामले पर जब सऊदी विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इन हमलों की पुष्टि नहीं की. ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जब ईरान-अमेरिका जंग पूरे पीक पर था तो इसके बावजूद सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत भी जारी रही. इस बीच रियाद में मौजूद ईरानी राजदूत के जरिए दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बना रहा. रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सऊदी अरब ने हमलों की जानकारी पहले ही ईरान को दे दी थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच तेजी से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई.

105 ड्रोन से सऊदी अरब ने किया था हमला

सऊदी अरब ने ईरान को आगे और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. बाद में दोनों देशों ने तनाव कम करने पर सहमति जताई. ईरान के एक अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच तनाव घटाने को लेकर बातचीत हुई थी. उनका कहना था कि इसका मकसद हालात को और बिगड़ने से रोकना और दोनों देशों के हितों की रक्षा करना था. रिपोर्ट के अनुसार 25 से 31 मार्च के बीच सऊदी अरब पर 105 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे, लेकिन 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच यह संख्या घटकर करीब 25 रह गई.

ये भी पढ़ें: ईरान जंग के बीच आज चीन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, रवाना होने से पहले की जिनपिंग की तारीफ, जानें क्या कहा

Published at : 13 May 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Muslim Country WORLD NEWS IN HINDI Iran US War Audi Arabia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US War: ईरान पर इस मुस्लिम देश ने किया था सीक्रेट अटैक! एयरस्ट्राइक की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने
ईरान पर इस मुस्लिम देश ने किया था सीक्रेट अटैक! एयरस्ट्राइक की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने
विश्व
Iran-US War: 'हमने नहीं छिपाए ईरान के लड़ाकू विमान...' सीना ठोंककर झूठ बोल रहा था पाकिस्तान, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी मुनीर की पोल
'हमने नहीं छिपाए ईरान के लड़ाकू विमान...' सीना ठोंककर झूठ बोल रहा था पाकिस्तान, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी मुनीर की पोल
विश्व
थाईलैंड घूमने गए थे 5 भारतीय, कैफे में रहस्यमयी तरीके से हुए बेहोश, 1 की मौत, 3 गंभीर
थाईलैंड घूमने गए थे 5 भारतीय, कैफे में रहस्यमयी तरीके से हुए बेहोश, 1 की मौत, 3 गंभीर
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले क्यों भड़क गया चीन? दे डाली चेतावनी, जारी की रेड लाइन
ट्रंप के बीजिंग दौरे से पहले क्यों भड़क गया चीन? दे डाली चेतावनी, जारी की रेड लाइन
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु सरकार के बाद एक और इस्तीफा, ममता बनर्जी की करीबी ने छोड़ा पद
बंगाल में शुभेंदु सरकार के बाद एक और इस्तीफा, ममता बनर्जी की करीबी ने छोड़ा पद
बिहार
Bihar DA Hike: बिहार के 9 लाख कर्मचारियों का DA बढ़ा, सम्राट सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
खुशखबरी: बिहार के 9 लाख कर्मचारियों का DA बढ़ा, सम्राट सरकार ने दिया बड़ा तोहफा
इंडिया
पाकिस्तान को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है कि...
PAK को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है...
स्पोर्ट्स
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 11 साल बाद दोहराया इतिहास! AIPMT पेपर लीक कांड से नहीं लिया सबक, NTA ने पहली बार परीक्षा रद्द क्यों की?
11 साल बाद दोहराया इतिहास! AIPMT पेपर लीक से सीख नहीं, NTA ने पहली बार परीक्षा रद्द क्यों की?
एग्रीकल्चर
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
ट्रेंडिंग
मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग
मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget