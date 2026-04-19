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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: नेतन्याहू के गुस्से से घबराए ट्रंप? लेबनान पर हमला रोकने वाले ऑर्डर के बाद इजरायल की करने लगे तारीफ

Iran-US War: नेतन्याहू के गुस्से से घबराए ट्रंप? लेबनान पर हमला रोकने वाले ऑर्डर के बाद इजरायल की करने लगे तारीफ

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर इजरायल काफी चौंक गया था. इसको लेकर खुद ट्रंंप हैरान और परेशान हो गए थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Apr 2026 11:45 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में इस समय हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इजरायल और लेबनान के बीच हुआ सीजफायर अब कमजोर पड़ता दिख रहा है और ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की जमकर तारीफ की है और उसे अमेरिका का एक बड़ा साथी बताया है. उन्होंने इजरायल को हिम्मतदार, बोल्ड और स्मार्ट कहा. साथ ही उन्होंने नाटो देशों पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ देशों ने मुश्किल समय में अपना असली रंग दिखा दिया, लेकिन इजरायल ऐसा देश है जो मेहनत करता है और जीतना जानता है.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर इजरायल में हैरानी देखने को मिली थी. खबरों के अनुसार, ट्रंप ने अपने पोस्ट में इजरायल को लेबनान पर हमले से रोकने की बात कही थी, जिससे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सलाहकार चौंक गए. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने इस पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस से सफाई भी मांगी. बताया गया कि ट्रंप के पोस्ट में जो सीज़फायर समझौते का टेक्स्ट था, वह पहले जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज से अलग था, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई. सूत्रों के अनुसार, जब नेतन्याहू को इस पोस्ट के बारे में पता चला तो वे खुद हैरान और परेशान हो गए

ये भी पढ़ें: Iran-US War: 'होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा तब तक कंट्रोल रहेगा, जब तक...', डोनाल्ड ट्रंप की नाकेबंदी पर ईरान की दो टूक, अमेरिका क्या लेगा एक्शन?

अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी

इस बीच वेस्ट एशिया में हालात और खराब होते जा रहे हैं. खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गया है. ईरान ने पहले इस रास्ते को कुछ समय के लिए खोला था, लेकिन बाद में अमेरिका की नौसेना की नाकेबंदी का हवाला देते हुए फिर से इस पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी जहाज बिना अनुमति के इस इलाके में आगे न बढ़े. उन्होंने कहा कि अगर कोई जहाज होर्मुज स्ट्रेट की ओर जाता है तो इसे दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा और ऐसे जहाज को निशाना बनाया जा सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाते हुए ईरान को चेतावनी दी है कि वह इस अहम समुद्री रास्ते को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल न करे. व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से बात कर रहा है, लेकिन ईरान को यह समझना होगा कि वह इस तरह दबाव नहीं बना सकता. दूसरी ओर इजरायल और लेबनान के बीच सीज़फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल की सेना ने लेबनान में कुछ इलाकों को खतरा बताते हुए वहां नए हमले किए हैं. बेरूत से मिली जानकारी के अनुसार, कई गांवों में तोपों से गोलाबारी और मशीनगन से फायरिंग की गई. इसके अलावा रविवार को दो हवाई हमले भी किए गए. मिडिल ईस्ट में स्थिति अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है. एक तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर तनाव और हमले जारी हैं, जिससे हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Hormuz Strait: ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? होर्मुज नाकेबंदी के बीच सामने आया ट्रंप का मास्टरप्लान

Published at : 19 Apr 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Donald Trump World News In Hindi DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR Strait Of Hormuz
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