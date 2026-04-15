ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो की आलोचना की थी, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब पोप लियो के बचाव में उतरीं तो ट्रंप के तेवर और सख्त हो गए. ट्रंप ने मेलोनी की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें साहस की कमी है. ट्रंप ने दोहराया कि इटली ने ईरान के खिलाफ वॉशिंगटन के प्रयासों का समर्थन नहीं किया.

ट्रंप बोले- मेलोनी के रुख से हैरान

इटली के अखबार कोरिएरे डेला सेरा को फोन पर इंटरव्यू देते हुए मेलोनी को 'अस्वीकार्य' बताया. ट्रंप ने कहा कि वह मेलोनी के रुख से हैरान हैं. ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान पोप लियो XIV की आलोचना दोहराते हुए कहा कि पोप को ईरान में क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वहां दांव पर क्या लगा है. छह मिनट की बातचीत में ट्रंप ने मेलोनी के बारे में कहा, 'वह हमें कोई मदद नहीं दे रही हैं, मैं उनसे हैरान हूं.' उन्होंने आगे बढ़कर मेलोनी पर वाशिंगटन पर निर्भर रहने और कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया.

ट्रंप ने पोप लियो पर क्या किया था कमेंट?

बता दें कि पोप लियो बार-बार मिडिल ईस्ट में शांति की अपील कर रहे थे. इससे गुस्साए ट्रंप ने पोप को विदेश नीति के लिए खराब बताया था. बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पोप के बड़े प्रशंसक नहीं हैं और कमजोर पोप से माफी नहीं मांगेंगे. इतना ही नहीं यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि पोप को इसलिए चुना गया क्योंकि वो अमेरिकी थे. अगर मैं वाइट हाउस में नहीं होता तो पोप वेटिकन में नहीं होते.

मेलोनी ने ट्रंप को दिया था जवाब

ट्रंप के इस बयान पर जॉर्जिया मेलोनी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि पोप कैथोलिक चर्च प्रमुख हैं. ऐसे में पोप की ओर से शांति की अपील करना और युद्ध की निंदा करना सामान्य बात है. उन्होंने अपने पद के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है. मेलोनी कैथोलिक ईसाई हैं और दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार की प्रमुख हैं. जॉर्जिया मेलोनी की ओर से ट्रंप को सख्त लहजे में जवाब दिए जाने की वजह से इटली में विपक्षी नेताओं ने भी उनकी तारीफ की है.

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