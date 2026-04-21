सबकुछ ट्रैक पर है, इस्लामाबाद में कब होगी पीस टॉक? पाकिस्तान से आ गया ताजा अपडेट

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक अहम अपडेट सामने आया है. पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा दौर बुधवार (22 अप्रैल 2026) को शुरू हो सकता है. रॉयटर्स से बातचीत में एक पाकिस्तानी स्रोत ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अगला राउंड तय समय पर होने की उम्मीद है. उनके अनुसार चीजें आगे बढ़ रही हैं और बातचीत कल के लिए ट्रैक पर है.

सूत्र ने यह भी संकेत दिया कि अगर इस बातचीत के दौरान कोई समझौता होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं. यह शामिल होना सीधे तौर पर या वर्चुअल माध्यम से हो सकता है. इसे इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था. ऐसे में अब सबकी नजरें दूसरे दौर पर टिकी हैं कि क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते की दिशा में प्रगति हो पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका पीस टॉक में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप! तेहरान की हिचकिचाहट के बीच चौंकाने वाला खुलासा