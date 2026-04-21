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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US Talk: सबकुछ ट्रैक पर है, इस्लामाबाद में कब होगी पीस टॉक? पाकिस्तान से आ गया ताजा अपडेट

Iran-US Talk: सबकुछ ट्रैक पर है, इस्लामाबाद में कब होगी पीस टॉक? पाकिस्तान से आ गया ताजा अपडेट

Iran-US Talk: पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक US-ईरान बातचीत का दूसरा राउंड बुधवार को हो सकता है. डील होने पर ट्रंप के शामिल होने के संकेत हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 01:25 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक अहम अपडेट सामने आया है. पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा दौर बुधवार (22 अप्रैल 2026) को शुरू हो सकता है. रॉयटर्स से बातचीत में एक पाकिस्तानी स्रोत ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अगला राउंड तय समय पर होने की उम्मीद है. उनके अनुसार चीजें आगे बढ़ रही हैं और बातचीत कल के लिए ट्रैक पर है.

सूत्र ने यह भी संकेत दिया कि अगर इस बातचीत के दौरान कोई समझौता होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हो सकते हैं. यह शामिल होना सीधे तौर पर या वर्चुअल माध्यम से हो सकता है. इसे इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था. ऐसे में अब सबकी नजरें दूसरे दौर पर टिकी हैं कि क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते की दिशा में प्रगति हो पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका पीस टॉक में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप! तेहरान की हिचकिचाहट के बीच चौंकाने वाला खुलासा

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी हालात गंभीर बने हुए हैं. हाल ही में अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया. इस कार्रवाई को ईरान ने आक्रामक कदम बताया है. इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं. यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी जारी रहती है तो वह इस रास्ते को बंद कर सकता है. यह रास्ता दुनिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से गुजरता है. अगर यह बंद होता है, तो इसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ेगा.
 
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Published at : 21 Apr 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Trump Pakistan World News In Hindi US Iran Talks
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