पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब समुद्री व्यापारिक मार्गों पर भी दिखाई दे रहा है. ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा एक तेल टैंकर नौसैनिक बारूदी सुरंग (नेवल माइन) से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया.

ब्रिटेन के समुद्री व्यापार संचालन संगठन (यूकेएमटीओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर इस क्षेत्र में जहाजों पर हमले की यह चौथी घटना है. ईरानी नौसेना ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि टैंकर को काफी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं.

UKMTO WARNING 208-26 Click here to view the full product. https://t.co/1JXxssoZve #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/SU61tvuxKj — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 16, 2026

टैंकर का इंजन रूम आग की चपेट में आया

यूकेएमटीओ के मुताबिक, उसे ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर हमले की सूचना मिली थी. घटना के बाद जहाज की आवाजाही रुक गई और उसका इंजन रूम आग की चपेट में आ गया. संगठन ने बताया कि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. हालांकि, जहाज को हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़िएः ईरान के ड्रोन से अमेरिका को खतरा? सुनकर ट्रंप बोले- 'मुझे कुछ हुआ तो नहीं बचेंगे आप'