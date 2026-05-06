मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिनों तक चले टकराव और उसके बाद बातचीत में कोई ठोस नतीजा न निकलने के कारण अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन गया है. यह इलाका दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, और यहां की स्थिति बिगड़ने से वैश्विक स्तर पर असर पड़ रहा है.

अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जहाजों को निशाना बनाया है, ताकि इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके, लेकिन ईरान ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि इन हमलों में सैन्य नौकाएं नहीं, बल्कि आम नागरिकों की नावें प्रभावित हुईं. ईरान के अनुसार, इस घटना में 5 निर्दोष लोगों की मौत हुई है.

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अमेरिका ने की ऑपरेशन फ्रीडम की शुरुआत



अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया, जिसका मकसद होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना है. हालांकि 5 मई को कोई भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाया, जिससे हालात की गंभीरता साफ दिखती है. इससे एक दिन पहले ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल ब्रैड कूपर ने इस इलाके में नौसेना की तैयारियों की समीक्षा की थी. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि यह अभियान किसी भी तरह से ईरान पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन हाल के दिनों में आईआरजीसी की गतिविधियों से तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थिति फिर से बड़े टकराव की ओर जा सकती है.

IRGC का अमेरिका को लेकर दावा

IRGC ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल दागी, हालांकि अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया. बाद में जानकारी सामने आई कि हमले में यूएई का एक जहाज प्रभावित हुआ. इसके अलावा IRGC ने फुजेराह बंदरगाह समेत कई जगहों पर 19 मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इन हमलों में भारतीय मूल के तीन लोग भी घायल हुए, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पैदा हुई दिक्कत

ईरान के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद सामने आ रहे हैं. राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यूएई पर हुए हमलों को लेकर नाराजगी जताई है. उनके करीबी सलाहकार मेहदी तबतबई ने भी ऐसे बयानों की आलोचना की है, जो देश में मतभेद बढ़ाते हैं. माना जा रहा है कि यह बयान आईआरजीसी नेतृत्व और विदेश मंत्री के बीच चल रहे तनाव की ओर इशारा करता है. इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस ले जाता है. यहां तनाव बढ़ने से सप्लाई पर असर पड़ रहा है और वैश्विक स्तर पर तेल संकट गहराने लगा है.

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