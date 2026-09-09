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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी स्मार्ट पनडुब्बी को ईरान ने पकड़ा, IRGC का बड़ा दावा

अमेरिकी स्मार्ट पनडुब्बी को ईरान ने पकड़ा, IRGC का बड़ा दावा

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि मंगलवार को उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिका की सबसे आधुनिक, बिना चालक वाली और स्मार्ट पनडुब्बियों में से एक को कब्जे में ले लिया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 08:10 AM (IST)
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ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने दावा किया है कि मंगलवार को उन्होंने रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अमेरिका की एक बिना चालक वाली पनडुब्बी को कब्जे में ले लिया. तेहरान ने पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे युद्ध के दौरान इस जलमार्ग की घेराबंदी कर रखी है. 

सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, "IRGC की नौसेना ने आज तड़के एक जटिल खुफिया और ऑपरेशनल कार्रवाई के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर अमेरिकी आतंकवादी सेना की सबसे आधुनिक, बिना चालक वाली और स्मार्ट पनडुब्बियों में से एक को कब्जे में ले लिया."

अमेरिका ने क्या कहा
हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है. सरकारी समर्थन वाले 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC ने कहा है कि वह आने वाले कुछ घंटों में पकड़े गए अमेरिकी उपकरण की तस्वीरें और विस्तृत वीडियो फुटेज जारी करेगा. 

ईरानी मीडिया ने बताया कि इस बिना चालक वाले अंडरवाटर व्हीकल (UUV) को पानी के नीचे टोह लेने और निगरानी करने, समुद्र की सतह की मैपिंग, बारूदी सुरंगों का पता लगाने और सबमरीन केबल व पाइपलाइन की जांच जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया था.

होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी
बता दें कि फरवरी 2026 के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखी है. आम तौर पर दुनिया के कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) एक्सपोर्ट का लगभग पांचवां हिस्सा इसी अहम समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है. 

वहीं दूसरी ओर तेहरान का कहना है कि वह इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के लिए फीस वसूलना चाहता है, जबकि वॉशिंगटन लगातार इस कदम का कड़ा विरोध करता आया है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
IRGC Iran US War Strait Of Hormuz
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