ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की, वह काफी जिम्मेदारी भरा और असरदार कदम था. यह बयान उस समय आया, जब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और ईरानी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई. इस मुलाकात के बाद पेजेशकियान ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने एक मध्यस्थ के रूप में काम किया और तनाव कम करने में मदद की.

ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है और इसके लिए वह लगातार प्रयास करता रहेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा हालात में सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे संघर्ष न हों और शांति बनी रहे. ईरान ने पाकिस्तान के प्रयासों को न सिर्फ सराहा, बल्कि यह भी संकेत दिया कि आगे भी ऐसे सहयोग की जरूरत बनी रहेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलन और सुरक्षा कायम रखी जा सके.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान

पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर के ईरान दौरे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जल्द ही समझौता हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस समय दोनों पक्षों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही किसी समझौते की घोषणा की जा सकती है. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में सकारात्मक रही है. उनके मुताबिक, पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने में मदद की है, जिससे समझौते की संभावना बढ़ी है. उन्होंने यह भी बताया कि अगर यह समझौता हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा, जिससे तेल की सप्लाई बेहतर होगी. ट्रंप का कहना है कि इससे तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं और वैश्विक बाजार में स्थिरता आएगी.

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