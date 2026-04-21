भारतीय टैंकर पर फायरिंग के बाद चीन ने ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा, चौंक जाएंगे ट्रंप

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ चुका है. इस बीच चीन ने भारतीय जहाज पर हुई फायरिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. चीन के विदेश मंत्रालय ने सभी देशों से कहा है कि वे हालात को और खराब करने वाले कदम न उठाएं और शांति बनाए रखें. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बयान दिया. ग्लोबल टाइम्स के अनुसार उनसे सवाल किया गया था कि ईरानी सेना की तरफ से भारतीय जहाज पर फायरिंग के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, ऐसे में चीन इस स्थिति को कैसे देखता है और अपने हितों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि होर्मुज की स्थिति बहुत संवेदनशील है और सभी पक्षों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और इसे सभी जहाजों के लिए खुला रहना चाहिए. यह न केवल क्षेत्र के देशों बल्कि पूरी दुनिया के हित में

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अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को तैयार-चीन

चीन ने यह भी कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ताकि इस अहम समुद्री रास्ते पर सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो सके. साथ ही चीन ने सभी देशों से अपील की है कि वे उकसावे से बचें और तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाएं. इस दौरान चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर भी चिंता जताई. अमेरिका ने हाल ही में एक ईरानी जहाज को रोककर अपने कब्जे में ले लिया था. अमेरिका का कहना है कि यह जहाज उसकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि टाउसका नाम का एक बड़ा ईरानी मालवाहक जहाज नाकेबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक लिया गया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने शांति और संयम की अपील की है, ताकि हालात और खराब न हों.

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