हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान हमने मार गिराया', ईरान का दावा, US बोला- झूठ, वीडियो आया सामने

'अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान हमने मार गिराया', ईरान का दावा, US बोला- झूठ, वीडियो आया सामने

US-Iran Tensions: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को निशाना बनाया है और इसका वीडियो भी जारी किया था.

By : नीरज राजपूत | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

US-Iran Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है. हालांकि, अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया है. इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और तेज हो गई हैं.

ईरान ने किया दावा

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने एक अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को निशाना बना दिया है. ईरान के सरकारी चैनल Press TV ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि ये उसी हमले का सबूत है.

अमेरिका ने तुरंत किया इनकार

ईरान के इस दावे को अमेरिका ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने X पर साफ कहा, “IRGC का ये दावा गलत है कि चाबहार के ऊपर नए एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी F-18 जेट को मारा गया. सच्चाई ये है कि ईरान ने किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं गिराया है.”

सीजफायर ठुकराया, हमले जारी

यह सब तब हुआ जब ईरान ने अमेरिका के युद्ध रोकने वाले प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया. इसके बाद ईरान ने इज़रायल और खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे. इससे पहले इजरायल ने तेहरान पर हमला किया था. वहीं, अमेरिका ने भी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं, जिनमें पैराट्रूपर्स और मरीन शामिल हैं.

ट्रंप की सख्त चेतावनी

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मजाक नहीं करते हैं. अगर ईरान ने हार नहीं मानी, तो अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत सफल नहीं हुई, तो ईरान को पहले से ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा. तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने और सैनिक भेजने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही करीब 1000 सैनिक 82nd Airborne Division से भेजे जाएंगे. इसके अलावा, 5000 मरीन सैनिक और हजारों नौसैनिक भी इलाके में भेजे जा रहे हैं.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Breaking News IRGC Abp News Iran US Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान हमने मार गिराया', ईरान का दावा, US बोला- झूठ, वीडियो आया सामने
'अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान हमने मार गिराया', ईरान का दावा, US बोला- झूठ, वीडियो आया सामने
विश्व
Israel US Iran War Live: UN बोला- जंग में पिस रहे गरीब और कमजोर, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागीं 7 खतरनाक मिसाइलें
Live: UN बोला- जंग में पिस रहे गरीब और कमजोर, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागीं 7 खतरनाक मिसाइलें
विश्व
तेहरान ने ठुकराया प्रस्ताव तो ट्रंप का चढ़ा पारा, बोले- 'ईरान को डर.... हम उन्हें मार डालेंगे'
तेहरान ने ठुकराया प्रस्ताव तो ट्रंप का चढ़ा पारा, बोले- 'ईरान को डर.... हम उन्हें मार डालेंगे'
विश्व
भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण रोकने की नई कोशिश भी फेल, कोर्ट ने कहा- 'दोबारा केस...'
भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण रोकने की नई कोशिश भी फेल, कोर्ट ने कहा- 'दोबारा केस...'
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 7: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
हेल्थ
GLP-1 Weight Loss Drugs: GLP-1 दवाएं कितनी खतरनाक? हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा- बिना डॉक्टर की सलाह दवा बेची तो खैर नहीं
GLP-1 दवाएं कितनी खतरनाक? हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा- बिना डॉक्टर की सलाह दवा बेची तो खैर नहीं
नौकरी
UP Jobs 2026: सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
ट्रेंडिंग
“कहीं भी चिकन मत लिखना” कस्टमर ने डिलीवरी नोट में लिखी मजेदार बात, एक साथ हंसा पूरा इंटरनेट
“कहीं भी चिकन मत लिखना” कस्टमर ने डिलीवरी नोट में लिखी मजेदार बात, एक साथ हंसा पूरा इंटरनेट
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget