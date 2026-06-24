अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील तो साइन हो चुकी है, लेकिन उस पर आगे की बातचीत जारी है. यह पीस डील 60 दिनों के लिए है, इस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने की बैठक में शामिल होंगे और जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, उन पर फोकस करेंगे. इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत स्विट्जरलैंड में हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्ष हाई लेवल की कमेटी बनाने पर सहमत हो चुके हैं. ईरान के प्रेस टीवी की ओर से बताया गया है कि ईरान अमेरिका से इन सात बिंदुओं पर सहमति चाहता है-

1- सैन्य कार्रवाई पूरी तरह खत्म

ईरान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा सभी सैन्य कार्रवाइयां पूरी तरह खत्म की जाएं. ईरान का तर्क है कि किसी भी स्थायी समझौते की दिशा में वार्ता तभी संभव है, जब युद्ध और शत्रुतापूर्ण गतिविधियां पूरी तरह रुक जाएं.

2- नुकसान की भरपाई और रिकंस्ट्रक्शन

ईरान का कहना है कि उस पर हुए कथित अवैध सैन्य हमलों और उससे हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए. रिपोर्ट में करीब 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और क्षतिपूर्ति को ईरान द्वारा झेली गई व्यापक आर्थिक, औद्योगिक और मानवीय क्षति के आकलन के रूप में पेश किया गया है.

3- स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संप्रभुता की मान्यता

ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसकी संप्रभु भूमिका को स्वीकार किया जाए. रिपोर्ट के अनुसार जलमार्ग को खुला रखने का सवाल ईरान की सहमति और सहयोग से जुड़ा होना चाहिए, न कि अन्य देशों का अधिकार माना जाए.

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4- ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं

ईरान केवल आंशिक या अस्थायी राहत नहीं, बल्कि सभी आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने की मांग करता है. उसका मानना है कि आंशिक प्रतिबंध हटाने से दूसरे पक्ष के पास दबाव बनाने का मौका बना रहता है, जबकि पूर्ण समाप्ति से आर्थिक संबंध सामान्य हो सकते हैं.

5- परमाणु विवादों का अंतिम समाधान

ईरान चाहता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सभी विवादों और आरोपों का स्थायी एवं अंतिम निपटारा किया जाए. उसका तर्क है कि यदि यह मुद्दा खुला रखा गया तो भविष्य में इसे लगातार दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

6- जल्दबाज़ी में वार्ता से बचना

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान अत्यधिक उत्सुक या जल्दबाज़ दिखाई देता है तो विरोधी पक्ष इसे उसकी कमजोरी समझ सकता है और उससे अधिक रियायतों की मांग कर सकता है. इसलिए बातचीत में धैर्य और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी बताया गया है.

7- निगरानी व्यवस्था और सूचना युद्ध का मुकाबला

रिपोर्ट के अनुसार वार्ता केवल कूटनीतिक मेज तक सीमित नहीं है, बल्कि जनमत और सूचना के क्षेत्र में भी संघर्ष चलता है. इसलिए प्रभावी मीडिया और संचार रणनीति अपनाकर विरोधी पक्ष के कथित मनोवैज्ञानिक एवं सूचना युद्ध का जवाब देना आवश्यक माना गया है.

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