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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं

ईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं

अमेरिका-ईरान के बीच हुए शांति समझौते को चंद घंटे भी नहीं बीते कि उधर यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर धावा बोल दिया है. इस वक्त मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन घूमते नजर आ रहे हैं.

Reported By : नीरज राजपूत |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 18 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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एक तरफ अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एमओयू पर साइन कर इसे फाइनल कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर उधर रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग और तेज हो गई है. 

यूक्रेन ने गुरुवार (18 जून) की सुबह मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक कर दिया है और इसे रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बताया जा रहा है. रूस यूक्रेन के बीच बीते 4 साल से जंग चल रही है. दोनों देशों के बीच अबतक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है. हालांकि जी-7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद रूस यूक्रेन के बीच पीस प्लान को लेकर काम करने की बात कही थी. 

ताजा अपडेट के मुताबिक अभी इस वक्त मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन घूमते नजर आ रहे हैं. बता दें कि इससे पहले 15 जून को रूस ने यूक्रेन पर सैंकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें करीब 1000 साल पुराना चर्च भी जल गया. रूस ने 15 जून को यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों पहली राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक साथ हमला बोल दिया. 

इस दौरान रूस ने एक साथ 70 मिसाइलें और 611 ड्रोन के जरिए अबतक का सबसे बड़ा हमला किया. रात में हमला होने के बावजूद यूक्रेन की सेना ने करीब 632 मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया. हालांकि इसके बावजूद 20 बैलिस्टिक मिसाइलें और 27 ड्रोन यूक्रेन के 42 अलग-अलग जगहों में जा गिरे.

 

(ये एक ब्रेकिंग ख़बर है इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है)

 

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Moscow Oil Refinery War Ukraine RUSSIA Breaking News Abp News
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