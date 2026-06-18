एक तरफ अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एमओयू पर साइन कर इसे फाइनल कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर उधर रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग और तेज हो गई है.

यूक्रेन ने गुरुवार (18 जून) की सुबह मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक कर दिया है और इसे रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बताया जा रहा है. रूस यूक्रेन के बीच बीते 4 साल से जंग चल रही है. दोनों देशों के बीच अबतक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है. हालांकि जी-7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद रूस यूक्रेन के बीच पीस प्लान को लेकर काम करने की बात कही थी.

ताजा अपडेट के मुताबिक अभी इस वक्त मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन घूमते नजर आ रहे हैं. बता दें कि इससे पहले 15 जून को रूस ने यूक्रेन पर सैंकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें करीब 1000 साल पुराना चर्च भी जल गया. रूस ने 15 जून को यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों पहली राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक साथ हमला बोल दिया.

इस दौरान रूस ने एक साथ 70 मिसाइलें और 611 ड्रोन के जरिए अबतक का सबसे बड़ा हमला किया. रात में हमला होने के बावजूद यूक्रेन की सेना ने करीब 632 मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया. हालांकि इसके बावजूद 20 बैलिस्टिक मिसाइलें और 27 ड्रोन यूक्रेन के 42 अलग-अलग जगहों में जा गिरे.

(ये एक ब्रेकिंग ख़बर है इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है)