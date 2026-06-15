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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?

Iran-US peace Deal: ईरान-अमेरिका शांति समझौते से खुश पूरी दुनिया, अब खुलेगा होर्मुज, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फ्रांस, जानें किस देश ने क्या कहा?

Iran-US peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने जानकारी दी. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने समझौते का स्वागत किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 11:12 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी जंग को खत्म करने की दिशा में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हो गया है. इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है. ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी इस समझौते की पुष्टि की है.

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए काम करेंगे. E4 समूह ने अपने बयान में कहा कि वह इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरानी सरकार और इस प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों, जिनमें पाकिस्तान, कतर और अन्य मध्यस्थ देश शामिल हैं उन्हें बधाई देता है.

ये भी पढ़ें: US Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान में हो गया शांति समझौता, स्विट्जरलैंड में डील होगी साइन, क्या मान गए नेतन्याहू?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने एक्स पर लिखा कि लंबी बातचीत के बाद उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि आज अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता युद्ध खत्म करने, क्षेत्र में स्थिरता लाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ-साथ पाकिस्तान, कतर और अन्य मध्यस्थों को भी इस सफलता के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि लंबे समय से तनाव कम करने की अपील की जा रही थी और यह वही सकारात्मक प्रगति है जिसकी उम्मीद थी.

इमैनुएल मैक्रों ने फैसले का किया स्वागत

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस समझौते का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह कई देशों की कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा है. उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि इस समझौते को जल्द और पूरी तरह लागू किया जाए. मैक्रों ने कहा कि इस समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत और बिना किसी शर्त के फिर से खोला जा सकेगा. उन्होंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर बनाया गया अंतरराष्ट्रीय मिशन इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए तैयार है. इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बिना किसी रुकावट या अतिरिक्त शुल्क के समुद्री यातायात को फिर से शुरू करना क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की तैयारी भी की जा रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह भी कहा कि इस सप्ताह फ्रांस के एवियन शहर में होने वाली जी7 नेताओं की बैठक में अमेरिका-ईरान समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को लंबे समय तक खुला रखने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी का बयान

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में अमेरिका और ईरान के बीच एक ड्राफ्ट मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाने के लिए लगभग 14 से 15 घंटे तक लंबी बातचीत कराई. उन्होंने बताया कि अंतिम समझौते पर अगले 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी. इस दौरान ईरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा और उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाना है.

ये भी पढ़ें:  होर्मुज होगा फ्री! US सैनिक हटेंगे पीछे, फ्रीज फंड होगा रिलीज...शांति समझौते की 10 बड़ी बातें

Published at : 15 Jun 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Shahbaz Sharif Middle East WORLD NEWS IN HINDI America Iran Peace
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